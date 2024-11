Liga MX: Jorge Sánchez, del Cruz Azul, le manda mensaje privado a tiktoker y desata polémica (VIDEO)

El futbolista del Cruz Azul, Jorge Sánchez, entró en una nueva controversia con un creador de contenido tras una crítica negativa del tiktoker del canal ‘Futbol de Cabecita’. Se originó un desacuerdo entre ambos cuando el lateral falló un penalti en el partido contra Puebla.

En un reciente video, el influencer compartió una captura de pantalla de su conversación privada con el futbolista, en la que reveló que el defensa le había pedido que no hablara de él, aunque censuró los mensajes del futbolista.

“Jorge Sánchez se enojó conmigo y me escribió por mensaje privado en Instagram. No les voy a mostrar qué fue lo que textualmente me escribió, por respeto no lo voy a hacer pero me reclamó el día que falló un penal ante Puebla. En pocas palabras, me pidió que no volviera a hablar de él”, expresó el creador, que cuenta con casi 400 mil seguidores en sus redes.

¡Éale! 🤙



Jorge Sánchez ya tuvo su gol con @CruzAzul y fue votado como el #TecateJugadorDelPartido 🔵.

¡Bien ahí! @CervezaTecate pic.twitter.com/O3rfSrgRdv — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 3, 2024



A pesar de la imperiosa solicitud, ‘Futbol de Cabecita’ dijo que no tiene intención de llevarla a cabo, pues su contenido y sus comentarios se basan únicamente en la parte deportiva.

“Te pido una disculpa Jorge por no hacerte caso, tú me pediste que ni siquiera en el ámbito deportivo hable de ti. Obviamente, yo jamás he hablado ni hablaré de tu vida personal, en términos deportivos sí lo haré porque hoy vistes la playera que más amo y del equipo que me encanta hablar”, sentenció en el video.

Para añadir un toque más ameno al conflicto, el personaje de redes felicitó a ‘Jorgie’ por su gol anotado en el partido contra Santos: “Qué golazo metiste, Jorge Sánchez. ¿Cómo no me va a dar gusto que el lateral derecho de mi equipo meta gol? Hoy, Cruz Azul necesita que Jorge Sánchez esté bien. Felicidades Jorge. Te invito a que me sigas”, concluyó.

Jorge Sánchez quiere quedar campeón con Cruz Azul

El lateral cementero Jorge Sánchez aseguró que el equipo aspira a romper récords en el Apertura 2024, sin embargo, el título de liga es su prioridad absoluta.

En el pasado encuentro contra Santos Laguna, el defensor sumó en el marcador para asegurar victoria de La Máquina, que ya suma 40 puntos en la tabla.



“Queremos romper récords, pero lo más importante es quedar campeones. Hay que seguir trabajando con mucha humildad. Esto apenas está empezando, así que hay que darle, que es lo mejor”, afirmó ‘Jorgie’ tras el partido.

El defensor también expresó su alegría por haber anotado su primer gol con La Máquina, una celebración que llegó tras haber fallado un penal en el Estadio Cuauhtémoc contra Puebla.

¡Se cumple la Ley del Ex!💥🚂



Así fue el gol de Jorge Sánchez con el que La Máquina abrió el marcador ante Santos. El canterano lagunero pidió perdón a su exequipo.@CruzAzul 1-0 @ClubSantos https://t.co/Xc3j1z3wYH pic.twitter.com/Az5Ey3NCKh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 3, 2024