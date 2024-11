Héctor Herrera deja de ser jugador del Houston Dynamo; ¿se acerca a la Liga MX?

La aventura de Héctor Herrera en la MLS después de dos años con el Houston Dynamo llegó a su fin, luego de que el club estadounidense dio a conocer que no renovó el contrato del veterano mediocampista mexicano.

Este anuncio se da apenas tres días después de que HH fue expulsado tras escupirle al árbitro en el partido en el que el conjunto de Texas quedó eliminado de la los playoffs de la MLS ante el Seattle Sounders.

El Houston Dynamo no reveló que éste o algún otro haya sido el motivo específico por el cual no renovó a Héctor Herrera. Sin embargo, sí comunicó que el azteca es uno de los seis futbolistas con los que decidió no extender su vínculo.

Gracias HH pic.twitter.com/TeNIgdkOLr — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) November 7, 2024

La salida del campeón olímpico en Londres 2012 de las filas de la entidad de la MLS no se da de la manera idónea tras su acto contra el árbitro en el duelo contra el Sounders.

Brad Smith, Ousmane Sylla, Xavier Valdez, Júnior Moreno y Ján Gregus son los otros jugadores a los que el Houston Dynamo no renovó.

¿Cuántos títulos ganó Héctor Herrera con el Houston Dynamo?

Durante los dos años que formó parte de las filas del Houston Dynamo, Héctor Herrera disputó 82 partidos en toda clase de competencias y marcó ocho goles.

El mediocampista surgido del Pachuca ganó un trofeo con los de Texas, la US Open Cup en el 2023, luego de vencer en la final al Inter Miami de Lionel Messi.

En su última campaña en la MLS, Héctor Herrera disputó 28 encuentros con el Houston Dynamo. Logró dos goles y aportó cinco asistencias.

¿Héctor Herrera regresará a la Liga MX?

El final de la aventura de Héctor Herrera con el Houston Dynamo apunta a un posible regreso del veterano futbolista a la Liga MX.

HH dejó las filas del Atlético de Madrid en el 2022 después de nueve años en Europa, tres de ellos con el conjunto colchonero.

Su llegada a la MLS con el Houston Dynamo apuntaba a un adelanto de su regreso a la Liga MX, lo cual cobra fuerza tras no haber sido renovado por la entidad de Texas.

El oriundo de Rosarito, Baja California, debutó en la Liga MX con el Pachuca en julio del 2011. Dejó las filas de los Tuzos en el 2013, un año después de ganar el oro olímpico, para comenzar su aventura en el balompié del viejo continente con el Porto, donde estuvo seis temporadas.

EVG