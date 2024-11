Y este cuento se acabó...

Después de 19 años de carrera en los que representó a México en cinco Mundiales y cosechó 11 títulos (siete con clubes y cuatro con selección), Andrés Guardado anunció su retiro como futbolista al terminar la participación del León en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El Principito realizó una transmisión en vivo en Instagram para comunicar su adiós a las canchas al culminar la actuación de La Fiera en la campaña, lo cual ocurriría el próximo domingo si el club no accede al play-in. El tapatío le dio las gracias a Jesús Martínez Murguía, presidente de los del Bajío, por haberle permitido poner fin a su carrera en el futbol mexicano.

“Estoy en la cancha, porque aquí quería hacer pública mi decisión de dejar el futbol terminando esta temporada y dejar de ser jugador profesional después de 19 años. Agradecer a Jesús Martínez, quien me dio la oportunidad de retirarme en México. Sé que no salieron las cosas como queríamos, pero me voy orgulloso de pertenecer a esta institución”, dijo el veterano mediocampista de 38 años de edad.

Gráfico

En la misma transmisión, Guardado Hernández le dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento a sus padres y a sus dos hermanos por todo el apoyo que le brindaron desde que tomó la decisión de dedicarse al futbol.

“Quiero agradecer a mis papás, a don Andrés y a Teresita por hacer tanto para que consiguiera mi sueño. Agradecer a mi hermano Alex, porque fue mi primer ídolo y mi ejemplo a seguir. Cuando te iba a ver entrenar soñaba con ser como tú. A mi hermana Ceci por aguantarme y siempre ser un apoyo”, fue el mensaje que el oriundo de Guadalajara le brindó a sus familiares.

Fueron siete los clubes en los que el tapatío militó en sus casi dos décadas de carrera, misma que comenzó el 20 de agosto del 2005 con el Atlas en una victoria por marcador de 3-2 sobre el Pachuca.

A su salida del cuadro rojinegro, en el verano del 2007, el Zorro Plateado comenzó una aventura de 17 años en el balompié de Europa, donde defendió las camisetas de Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Betis. Su etapa de mayor abundancia fue con el club neerlandés, con el que ganó cuatro trofeos.

Gráfico

Su andar con la Selección Mexicana comenzó en diciembre del 2005 en un amistoso contra Hungría. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 fueron las Copas del Mundo en las que representó al Tricolor.

Andrés Guardado podría disputar su último partido como futbolista profesional este domingo 10 de noviembre, cuando el León visite al Monterrey en la Jornada 17 de la Liga MX. La Fiera llega al duelo a celebrarse en el Estadio BBVA con posibilidades de acceder al play-in, pues se ubica en el sitio 11 con 18 unidades.

Para que el club siga con vida en el Apertura 2024 debe vencer a Rayados y esperar que el Atlas pierda en su visita a Aguascalientes ante el Necaxa, pues los rojinegros cosechan 21 puntos, que son a los que llegarían los Panzas Verdes, que además deberían ser mejores que los tapatíos en la diferencia de goles.

Si León gana y le favorecen las combinaciones, Andrés Guardado podría jugar al menos un duelo más con el cuadro guanajuatense, el correspondiente al Play-in. Y si los Esmeraldas salen airosos en dicha instancia, el retiro de El Principito se postergaría al menos dos juegos más.

El experimentado jugador tuvo su retiro con la Selección Mexicana en octubre pasado en los amistosos contra Valencia y Estados Unidos, recibiendo un emotivo homenaje en el duelo ante el conjunto de las barras y las estrellas en el Estadio AKRON, donde el Tricolor se impuso 2-0.