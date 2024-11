Box: Julio César Chávez debuta como actor en película sobre sus hijos (VIDEO)

El sonorense Julio César Chávez, considerado el máximo referente del box en México, incursionará en el mundo de la actuación, pues saldrá en una película que trata sobre sus hijos y los del también expugilista Jorge ‘Maromero’ Páez.

“Corazón de campeón: Chávez vs. Páez" es el nombre de la película en la que El Gran Campeón Mexicano tendrá una participación, aunque dejó en claro que él no es actor y que el filme no es acerca de él.

“No es mi película, porque se está malinterpretando, es la película de mis hijos, estamos actuando, pero yo no soy actor. Es una película muy conmovedora que le va a llegar a nuestros paisanos en Estados Unidos”, declaró Julio César Chávez en entrevista con Ventaneando.

Se trata de la primera incursión en el mundo del séptimo arte para Julio César Chávez, quien desde hace varios años está familiarizado con las cámaras debido a su faceta de comentarista en Box Azteca y a su reality show “Los Chávez".

La película “Corazón de campeón: Chávez vs. Páez” se graba en Rosarito, Baja California, y aborda las vidas de Omar y Julio César Chávez Jr., así como las de Jorge y Airam, hijos del ‘Maromero’ Páez.

¿Cuándo se estrena la película de los hijos de Julio César Chávez?

Todavía no se sabe la fecha en la que se estrenará la película “Corazón de campeón: Chávez vs. Páez", la cual se graba desde octubre de este año y se espera que las grabaciones duren en total tres meses.

El filme se graba en distintas partes de Baja California, principalmente en Tijuana, en sitios como el Auditorio Municipal, un gimnasio de box, las instalaciones de Caliente y rancherías de Rosarito.

Julio César Chávez habla de la evolución de sus hijos

Julio César Chávez aprovechó la ocasión para compartir la felicidad que le genera ver a su familia unida, pues resaltó el reencuentro de Omar con Julio César Jr. y el hecho de que ambos han dejado atrás las adicciones.

“Fueron muchos años muy difíciles para la familia, pero ahorita Julio, Omar, Nicole y Cristian están muy bien. El reencuentro de Omar con Julio me tiene muy contento, sin ninguna sustancia en su cuerpo”, enfatizó el César del Boxeo.

El exboxeador de 62 años de edad también dio a conocer que en los últimos días su mamá tuvo un problema de salud que puso en riesgo su vida, pero afortunadamente ya está recuperada y en casa.

EVG