VIDEO: Nuria Diosdado anuncia su retiro de la natación artística con emotiva carta; ¡Se vale llorar!

La tapatía Nuria Diosdado reveló por medio de una emotiva carta que pone fin a su exitosa carrera en la natación artística cuatro meses después de haber representado a México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Diosdado, la única mujer mexicana que ha ganado 18 medallas doradas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, externó en su misiva los sentimientos encontrados que le genera poner punto final a una trayectoria que comenzó hace 29 años, cuando a los cinco comenzó su idilio con la natación artística.

“Querida natación artística. 29 años atrás nos conocimos, comenzó mi interés por ti como una niña se interesa por un juego, una actividad más para mi día; una mezcla que llamaba mi atención por estar bajo el agua y poder nadar con mi hermana”, comienza la emotiva carta de la jalisciense.

TE RECOMENDAMOS: Futbol mexicano América amarra a un crack europeo para el siguiente torneo y promete ser la bomba de la Liga MX

Nuria Diosdado recordó lo complicado que fue para ella y sus padres haber tomado la decisión de mudarse a la capital del país hace 19 años para perseguir su sueño de convertirse en seleccionada nacional.

“Hace 19 años tomé la decisión de mudarme a la Ciudad de México para apostar por la selección nacional. La idea era irme de casa para volver al año siguiente, o tal vez si las cosas iban bien, soñando en llegar a unos Juegos Olímpicos. 19 años han transcurrido desde ese día en donde viajábamos papá, mamá y yo; todos por la carretera desde Guadalajara con tres maletas en la cajuela, escuchando “You Are Beautiful” y pensando que mi instancia en México superara las dos semanas sin quererme regresar”, ahondó la ahora exsirena de 34 años de edad.

Nuria Diosdado reconoce que la natación artística le dio más de lo que esperaba

En su emotivo mensaje de despedida, Nuria Diosdado hizo énfasis en que la natación artística le brindó muchas más satisfacciones de las que esperaba.

“Ha sido mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que nunca hubiera podido soñar, por eso hoy quiero darte las gracias por todo y por tanto. Sólo siento gratitud, amor y orgullo por todo lo que construimos juntas, por todos los que me ayudaron e impulsaron a no dejarte, cuando sentí muchas veces que ya no podía más”, subrayó la originaria de Guadalajara.

Por último, Nuria Diosdado remarcó que se despide de la natación artística de la mejor manera, pues lo hace después de haber representado a México por cuarta vez en unos Juegos Olímpicos, resaltando que en los de París 2024 lo hizo en la modalidad por equipos, en la que México no participaba desde Atlanta 1996.

“Cierro de la manera más extraordinaria, con cuatro Juegos Olímpicos y con el sueño de luchar, clasificar y participar con mi equipo después de 28 años en un escenario Olímpico. Seguiré soñando, preocupándome por no olvidar el movimiento al nadar, porque mi grande pino no se caiga, escuchar música y siempre hacerlo pensando en cuánto debe funcionar para una rutina”, enfatizó la tapatía.

Otros logros de Nuria Diosdado

Nuria Diosdado formó parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

Además de los históricos 18 oros que cosechó en Juegos Centroamericanos y del Caribe, la tapatía también se subió al podio en Juegos Panamericanos.

Apenas el año pasado, Nuria Diosdado obtuvo la presea áurea en rutina libre en pareja y en equipos en la cita panamericana de Santiago 2023.

También se colgó la plata en rutina libre de nado sincronizado en pareja en las ediciones de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y Lima 2019.

EVG