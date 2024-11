Champions League: Santiago Giménez asegura que “los sueños se cumplen” tras su gol ante Manchester City

Difícilmente pudo ser mejor el regreso a las canchas del mexicano Santiago Giménez, quien en su reaparición con el Feyenoord marcó en el heroico empate 3-3 que los neerlandeses consiguieron ante el Manchester City en la Champions League.

El Bebote reconoció que para él es un sueño haber jugado por primera vez en Inglaterra desde su llegada al club de Rotterdam, por lo que disfrutó en demasía su diana contra los dirigidos por Pep Guardiola.

“Sí, es mi primera vez jugando en Inglaterra, y la verdad es que es un sueño. Cada vez que llegas a un lugar nuevo, a veces volteo atrás y me pregunto: ¿cómo estoy acá, no? Al final, los sueños se cumplen, sólo hay que trabajar duro, tener mucha fe, y, obviamente, la fe viene con obras y acciones“, resaltó Santiago Giménez en charla con TNT Sports.

El Bebote reconoció que su vuelta a las canchas con un gol le generó varias sensaciones, pues los dos meses que se estuvo recuperando de su lesión también trabajo el aspecto mental para regresar fortalecido.

“Fueron muchas sensaciones, sobre todo de felicidad, porque como decía antes, este es el resultado de un gran proceso que tuvimos en la lesión, tanto mental como espiritual, como físico“, enfatizó el seleccionado tricolor.

Giménez dedica su gol ante el City a todos los que lo apoyaron tras lesionarse

El mexicano Santiago Giménez le dedicó su gol contra el Manchester City a toda la gente que le extendió su apoyo tras la lesión que sufrió en septiembre en el triunfo del Feyenoord sobre el NAC Breda en la Eredivisie.

“A todos los que estuvieron detrás empujándome, sobre todo a Dios, como siempre lo hago, pero también a todos los que estuvieron empujándome detrás y que no me dejaron quedarme", subrayó.

El ariete de 23 años de edad dejó en claro que tiene muchos sueños por cumplir y que confía en que todo saldrá bien mientras se siga preparando.

“Pues tengo muchos sueños pendientes. Obviamente no conozco el futuro, pero sé que Dios me guiará hacia el mejor camino y simplemente dejo que se haga Su voluntad y yo me preparo para todo“, indicó.

¿Cuándo vuelve a jugar el Feyenoord en la Champions League?

El empate conseguido en Inglaterra contra el Manchester City deja al Feyenoord con una cosecha de siete puntos en la Champions League después de cinco duelos afrontados y muy lejos de los primeros puestos.

La escuadra de Rotterdam y Santiago Giménez tendrán su próxima prueba en la competencia el 11 de diciembre, cuando reciban al Sparta Praga en la sexta fecha de la fase de liga.

Los neerlandeses marchan cuartos en la Eredivisie, pero con la vuelta del Bebote intentarán sumar de a tres para pelear por el trofeo doméstico.

EVG