Mundial de Clubes 2025: Conoce todas los estadios donde se jugará el torneo de futbol

El Mundial de Clubes de la FIFA 2025 tendrá la participación de 32 equipos de las seis confederaciones y una duración de casi un mes, entre el 15 de junio y el 13 de julio. Se jugará en 12 sedes distribuidas por Estados Unidos.

El partido inaugural lo protagonizará el Inter Miami frente a un rival aún por definir, y tendrá lugar el 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. La final se disputará el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Las ciudades sede de este histórico torneo incluyen Miami, Seattle, Los Ángeles, Orlando (que albergará partidos en dos estadios), Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Washington, Filadelfia y Nueva York-Nueva Jersey.

Entre los estadios seleccionados están el Mercedes-Benz de Atlanta, el Bank of America de Charlotte, el TQL de Cincinnati, el Rose Bowl de Los Ángeles, el GEODIS Park de Nashville, el Camping World Stadium y el Inter&Co Stadium de Orlando, el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el Lumen Field de Seattle y el Audi Field de Washington.

Muchos de estos escenarios ya fueron utilizados en la Copa América 2024 y también estarán presentes en el Mundial de Selecciones de 2026, del que Estados Unidos será anfitrión junto a México y Canadá.

El torneo ha sido diseñado para destacar el mérito deportivo y reunir a los mejores equipos de todo el mundo en una sola competición. Este jueves por la mañana se realizó el sorteo que definió los cruces iniciales.

63 #FIFACWC matches across 11 host cities.



Can’t. Wait. 🏟️😍 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 2, 2024

Los grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami

Grupo B: PSG, Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders

Grupo C: Bayern Múnich, Boca Juniors, Auckland City y Benfica

Grupo D: Flamengo, Esperance Sportive de Tunis, Chelsea y León

Grupo E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey e Inter de Milán

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan y Mamelodi Sundowns

Grupo G: Manchester City, Wydad, Al Ain y Juventus

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca y RB Salzburgo

Ronaldo Nazario da esperanza a clubes mexicanos

El exfutbolista brasileño, Ronaldo Nazario, compartió su perspectiva sobre el próximo Mundial de Clubes, que se llevará a cabo en Estados Unidos.

Durante sus declaraciones, el histórico delantero destacó tanto la importancia del torneo como las posibilidades de los equipos mexicanos que participarán.

Respecto a las escuadras aztecas que enfrentarán a potencias como el Inter de Milan y el Real Madrid, el astro reconoció la capacidad de los mexicanos para competir en grupos exigentes.

“México tiene buena tradición en el futbol y puede sorprender como una vez ya sorprendió a Brasil, tanto Pachuca como León tienen buenos equipos y Monterrey también”, aseguró el brasileño.

El exjugador admitió ser un seguidor de la Liga MX: “Sigo bastante el futbol en México, tengo varios amigos en Pachuca, no tengo uno (equipo) en especial pero me encantan todos. He estado con varios de los presidentes hablando de futbol con ellos y tengo una relación con México increíble”.

¿PACHUCA PODRÍA SORPRENDER?⚽️👀



Ronaldo Nazário habla sobre los clubes mexicanos y resalta la tradición, compromiso y desarrollo futbolístico que podría llevar a un club mexicano a dar la sorpresa en el próximo Mundial de Clubes pic.twitter.com/PwAZhNIasT — Claro Sports (@ClaroSports) December 5, 2024

