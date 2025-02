Club América: ‘Turco’ Mohamed explota contra la Liga MX por el calendario de las Águilas; “No es justo”

Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, lanzó un fuerte dardo contra el Club América de cara al partido que ambos equipos sostendrán el sábado 1 de marzo en la Jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga MX, pues considera que el calendario del torneo beneficia a los actuales tricampeones.

El Turco se quejó de que los Diablos Rojos tuvieron menos tiempo de descanso que las Águilas para el partido del fin de semana, pues los escarlatas disputaron a mitad de semana su compromiso de la novena fecha, mientras que los de Coapa lo afrontaron la semana pasada, por lo que llegan más repuestos al comprimo a desarrollarse en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Nosotros tenemos 48 horas, entonces no es justo. No es justo porque si es jornada doble, es jornada doble para todos. Jugamos todos con jornada doble para que el fin de semana estemos con el mismo descanso. Si no, no es para todos igual”, se quejó el ’Turco' Mohamed en conferencia de prensa.

MOHAMED TRAS EL TRIUNFO DE AYER



A pensar en América



Variaciones y rotaciones para encontrar el mejor once

Turco Mohamed asegura que no se queja

En la misma conferencia, el timonel del Toluca señaló que su comentario no es una queja, aunque hizo énfasis en que todos los equipos de la Liga MX debieron tener actividad a mitad de semana.

“No es una queja, pero para los que jugaron la semana anterior con jornada doble, no corresponde. Por eso es que debimos hacer la rotación pensando en que lleguemos con seis o siete jugadores más descansados al partido del sábado”, remarcó el ‘Turco’ Mohamed.

Pese a su crítica, el director técnico de los Diablos Rojos dejó en claro que los mexiquenses llegan motivados al partido de este fin de semana contra el tricampeón América.

“Con respecto al fin de semana llegamos bien, llegamos bien con muchas ganas, son 3 puntos más, seguramente nos servirá mucho para medirlos y para poder tener un parámetro para el futuro”, sentenció Mohamed.

Mohamed y otros ataques hacia el Club América

Antonio Mohamed dirigió al Club América en el 2014 y dejó al equipo tras haber conseguido el título del Apertura 2014 de la Liga MX, pero su salida no se dio en los mejores términos.

En el Clausura 2023, cuando estaba al frente de Pumas, el ‘Turco’ mandó un mensaje a los aficionados de las Águilas en las tribunas del Estadio Azteca momentos después de haber sido expulsado.

“Aquí yo di la vuelta”, fue el mensaje que con sus manos hizo Mohamed al recordar que en el Apertura 2019 se coronó como entrenador del Monterrey precisamente a costa del Club América en el Coloso de Santa Úrsula.

