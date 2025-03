Así fue la memorable pelea del siglo entre George Foreman y Muhammad Ali en Zaire (VIDEOS)

El boxeo fue testigo de una de sus más grandes peleas en la historia el 30 de octubre de 1974 con el enfrentamiento entre George Foreman y Muhammad Ali.

El Estadio Nacional de Kinshasa en Zaire (actual República Democrática del Congo) acogió el combate que posteriormente sería recordado como Rumble in the Jungle (El Rugido de la Selva) y también como la pelea del siglo.

George Foreman llegaba como campeón de los pesos pesados y buscaba imponerse al ya legendario Muhammad Ali.

“He estado arriba y he estado abajo. Ya sabes, he estado en varios lugares. Debe ser oscuro cuando te noquean, porque nunca he sido noqueado. Me han derribado, pero nunca he estado fuera”, comentó balbuceando George Foreman.

El oriundo de Marshall, Texas, llegó con mucha confianza a su pelea contra Muhammad Ali después de haber noqueado en seis minutos a púgiles de la talla de Ken Norton y Joe Frazier, quienes hasta ese momento eran los únicos que podían presumir de haber derrotado a The Greatest.

El público apoyó a Muhammad Ali en una pelea de madrugada

Con 100,000 espectadores, el Estadio Nacional de Kinshasa estaba a reventar a pesar del inusual y complicado horario, pues los organizadores habían programado el evento a las 4 de la mañana de Zaire para que las imágenes entraran en horario de máxima audiencia en Estados Unidos.

El combate fue visto en gran parte del público de Zaire como un combate con tintes políticos, pues Muhammad Ali ya se había convertido en un activista por los derechos de los afroamericanos, lo que derivó en que recibiera el apoyo de la gente.

Ante la gran expectativa que se generó, el dictador Mobutu optó por ver la pelea por circuito cerrado de televisión desde su hogar. En el estadio se escuchaban con fuerza los gritos de ¡Ali, bomayé! (Ali, mátalo!).

El escritor Norman Mailer, quien vio en primera fila la pelea, reportó que Muhammad Ali provocó a George Foreman al susurrarle en más de una ocasión “Me decepcionas. ¿Es todo lo fuerte que sabes pegar?“.

Muhammad Ali recuperó terreno en el quinto round y en el octavo, con George Foreman agotado en los aspectos mental y físico, le dio un derechazo que lo mandó a la lona para asegurar el triunfo.

El réferi comenzó a contar 1, 2, 3 hasta llegar a 8. George Foreman intentó ponerse de rodillas, pero el juez dio por terminado el pleito y The Champ salió airoso con el nocaut.

EVG