VIDEO: Esta es la jugada por la que el gol de Cruz Azul no tuvo que contar y de la que nadie quiere hablar

Este viernes 11 de abril, Santiago Baños, director deportivo del Club América, dio una conferencia de prensa, en las instalaciones de Coapa, donde habló sobre la eliminación del conjunto azulcrema en la Concacaf Champions Cup y encendió la polémica al comentar que el segundo gol del Cruz Azul no debió contar.

Durante la reunión, Baños tocó diferentes temas que han envuelto al equipo de las Águilas en los últimos días, la derrota ante la Máquina en Concachampions, la asistencia del América al Mundial de Clubes y la situación de Henry Martín.

“No lloramos, no acostumbramos a poner pretextos, te podría dar excusas... No sé si alguien de aquí sabe o vio... ¿De dónde sale el segundo gol de Cruz Azul? ¿Alguien me puede decir? Viene de Brian, que marca fuera de lugar... No es fuera de lugar, y la jugada termina con Mier sacando la pelota. Entonces, en teoría, tendría que ser tiro de esquina y reanudan en un fuera de lugar inexistente, y de ahí viene el gol.“, expresó Santiago Baños.

¡Doblete de Ángel Sepúlveda en la recta final! ⚽⚽ pic.twitter.com/SPTYnIMRGw — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2025

De igual manera, comentó que tanto los jugadores como la directiva están obligados a entregarle el tetracampeonato a la afición del América.

“Sobre si están obligados al tetracampeonato: obligados siempre estamos, porque es lo que dicta la grandeza de este club, como ningún otro. Yo creo que no hay otro club en México que tenga la presión y la obligación de ganar títulos como este.”, puntualizó.

¿Cuál es la situación de Henry Martín?

Otro tema que tocó el director deportivo del América fue la situación de Henry Martín con su lesión, problema que lo aqueja desde la trilogía de partidos que tuvieron ante las Chivas.

“Henry hay que llevarlo un poco más claro, sobre todo con el tema físico de la lesión. Estaba bastante mejor ya, tiene muy poca sensibilidad en la zona que le afectaba, pero ha dejado de trabajar un periodo más largo”, confirmó Santiago Baños.

El regreso de “La Bomba” aún es una incógnita, pero el directivo del conjunto azulcrema adelantó que el ariete yucateco podría volver a la actividad con el equipo de André Jardine, en la última jornada ante Mazatlán o en el inicio de la Liguilla del futbol mexicano.

América busca enderezar el camino

Este sábado 12 de abril, el América disputará su tercer partido ante Cruz Azul en lo que va del año, después de la eliminación en la Concachampions a manos de la Máquina, los azulcremas volverán a recibir a los cementeros para la Jornada 15 del Clausura 2025.

Ambos clubes pelearán por quedarse los tres puntos que los mantengan en la pelea por el primer lugar de la tabla general, ya que Toluca también esta al acecho del liderato.

El Clásico Joven se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes y el balón rodará en la cancha del Coloso de la Noche Buena en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.

