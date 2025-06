VIDEO: Raphinha lanza brutal crítica contra el Mundial de Clubes y desata polémica

El Mundial de Clubes ha regalado grandes partidos hasta el momento, pero eso no impidió que el brasileño Raphinha, futbolista del Barcelona, lanzara una brutal y polémica crítica contra el torneo al considerar que no debió desarrollarse porque impidió que los jugadores tuvieran vacaciones.

“Tener que renunciar a nuestras vacaciones por obligación es muy complicado. Es nuestro derecho. Todo el mundo se merece al menos un mes de vacaciones y muchos no las tendrán", comentó el atacante del Barça en conferencia de prensa.

A pesar de que Raphinha y el Barcelona no participan en el Mundial de Clubes, el delantero salió en defensa de otros futbolistas, entre ellos sus compatriotas Beraldo y Marquinhos, al indicar que no han tenido tiempo de descansar este verano.

Raphinha, sobre o Mundial de Clubes:



“É muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Em nenhum momento perguntaram para os jogadores de datas ou se queriam” pic.twitter.com/GwBbo6E8Mk — Eduardo Deconto (@eduardodeconto) June 27, 2025

“Marquinhos y Beraldo, del París Saint Germain, por ejemplo, ganaron la Liga de Campeones y ni siquiera llegaron a celebrarlo como es debido. Vinieron a la selección y luego fueron al Mundial de Clubes. Todavía no han parado”, profundizó el delantero de 28 años.

Raphinha afirma que futbolistas debieron ser consultados si querían jugar el Mundial de Clubes

Las críticas de Raphinha hacia la realización del Mundial de Clubes también se deben a que cree que lo ideal hubiera sido consultar a los jugadores si querían disputar el certamen.

“Desde mi punto de vista, está muy mal renunciar a las vacaciones para jugar algo que te obligan a hacer. En ningún momento preguntaron a los jugadores si querían hacerlo”, argumentó el ariete del Barcelona.

“Depende de nosotros aceptarlo. Tener que renunciar a las vacaciones para jugar un nuevo torneo es muy complicado”, insistió Raphinha acerca de la celebración del Mundial de Clubes en medio de un calendario apretado.

¿Por qué Raphinha y Barcelona no juegan el Mundial de Clubes?

El Barcelona es uno de los grandes ausentes en el Mundial de Clubes 2025, el primero que se realiza con la participación de 32 escuadras, la cantidad de las Copas del Mundo de selecciones hasta Qatar 2022.

Raphinha y la entidad culé no disputan el certamen en Estados Unidos debido a que no ganaron ninguna de las Champions League celebradas entre el 2020 y el 2024; aunado a que el equipo no cosechó la suficiente cantidad de puntos en el torneo para ubicarse entre los cuatro mejores no campeones.

Real Madrid y Atlético de Madrid fueron los únicos equipos españoles que accedieron a este primer Mundial de Clubes ampliado, mismo que se lleva a cabo durante un mes con un total de 63 partidos.

