Japón está invicto ante europeos desde 2018

Entrando a la tercera jornada del Mundial 2026, la Selección de Japón se enfrenta a Suecia para buscar amarrar el pase a dieciseisavos de final. Los Samuráis Azules afrontan este duelo con la ventaja de no perder en 90 minutos ante un rival europeo desde 2018.

En este periodo el conjunto nipón no cae en tiempo regular ante combinados UEFA e incluye victorias en Mundiales.

Se han enfrentado a las mejores escuadras y su racha se ha mantenido impecable, extendiéndose a 10 juegos con el empate 2-2 ante Países Bajos en la primera jornada de Norteamérica 2026.

La última vez que Japón perdió ante una selección de la UEFA en 90 minutos fue en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, cuando fueron doblegados por Bélgica, que remontó una desventaja de dos goles para salir airosa.

La marca imbatible de la Nación del Sol Naciente arrancó en 2021, venciendo a Serbia 1-0 en un amistoso. En este año ya se empezaba a ver la solidez del proyecto japonés y en la Copa del Mundo Qatar 2022 quedó de manifiesto.

En el certamen de Oriente Medio el conjunto asiático se midió a tres rivales de Europa, con récord de dos triunfos y un empate.

Vencieron en fase de grupos por similar marcador de 2-1 a Alemania y España, con lo que accedieron a los octavos de final, en donde tras 90 minutos empataron 1-1 con Croacia. Sin embargo, los Samuráis Azules cayeron en tanda de penaltis ante la escuadra que terminó en tercer lugar.

En 2023 la tendencia se mantuvo y Japón se impuso con un categórico 4-1 ante los alemanes, otra vez, y 2-1 ante Turquía.

En la Copa del Mundo 2026 tuvieron un intenso encuentro de ida y vuelta ante La Naranja Mecánica que terminó igualado a dos dianas por bando.

Pero antes del certamen, como compromisos de preparación, los nipones encadenaron tres triunfos, curiosamente todos de 1-0; ante Escocia, Inglaterra e Islandia. Frente a Suecia, la Selección de Japón busca llegar a 11 juegos sin derrota ante rivales de Europa y sellar su boleto a los 16vos de final.