¿Por qué Aleco Irarragorri está en el hospital? ¿Que le pasó al presidente eufórico del Santos Laguna?

Aleco Irarragorri ha sido tendencia en redes sociales en las últimas semanas por el gran presente que atraviesa Santos Laguna en el Apertura 2026 al sumar cinco victorias consecutivas. El presidente del equipo de la Comarca Lagunera fue sometido a cirugía por un problema de vesícula biliar.

“Club Santos Laguna informa que, tras el partido ante Querétaro, disputado este sábado en el Estadio Corona, Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Club, presentó molestias físicas que requirieron atención médica. Tras la valoración médica, esta madrugada fue sometido a una cirugía de vesícula biliar, realizada con éxito”, se puede leer en el comunicado.

COMUNICADO OFICIAL



Club Santos Laguna informa que, tras el partido ante Querétaro, disputado este sábado en el Estadio Corona, Aleco Irarragorri Kalb, Presidente del Club, presentó molestias físicas que requirieron atención médica.



Tras la valoración médica, esta madrugada… pic.twitter.com/DhemL9JfuG — Club Santos (@ClubSantos) October 18, 2026

¿Cómo sigue Aleco Irarragorri después de su cirugía de vesícula biliar?

Aleco Irarragorri no la pasó bien después de la victoria de su equipo ante el Querétaro, ya que tuvo que someterse a cirugía, pero el Santos Laguna informó que el presidente del club se encuentra en recuperación.

“En este momento, aún se encuentra en sala de recuperación y evoluciona de manera satisfactoria. Los médicos indicarán en qué momento será dado de alta hospitalaria y el periodo de reposo que deberá guardar. Club Santos Laguna continuará informando sobre la evolución de la salud de su Presidente. Aleco Irarragorri Kalb agradece todas sus muestras de solidaridad y cariño”, informó el club.

Lo más seguro es que el presidente no este presente en el próximo compromiso de Santos que será el próximo 21 de octubre del 2026 ante Pumas en la cancha del Estadio TSM, un partido llamativo de la próxima jornada por el presente del conjunto lagunero.