Atlético de San Luis derrota al Atlante en el Estadio Azteca en el arranque de la Jornada 14

El Atlético de San Luis se metió a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse al Atlante. El equipo potosino se llevó la victoria tras los 90 minutos por la mínima diferencia con el tanto que consiguió Benjamín Galdames en la parte complementaria.

Los primeros 45 minutos del juego fueron my disputados pero con pocas oportunidades de gol para ambas escuadras. Existieron más tarjetas amarillas (3) que grandes ocasiones (1) sobre las porterías de los Potros de Hierro y los potosinos.

¡Qué manera de pegarle, Benjamín! 🚀



Galdames saca el cañón, firma un GOLAZO con un disparo preciso y pone al @AtletideSanLuis al frente ante Atlante. 🎯#J14 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/fjBJ10yx7x — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 24, 2026

En la parte complementaria el Atlético de San Luis necesito únicamente una jugada para vencer el marco de Óscar Jiménez y llevarse los tres puntos del Coloso de Santa Úrsula.

Benjamín Galdames recibió la esférica en los linderos del área por parte de Felipe Mora. El mediocampista mexicano sacó un disparo colocado al ángulo izquierdo del portero del Atlante para marcar uno de los goles más bonitos del torneo.

Lamentablemente para el Atlante, Walter Clar falló el penalti que le daba el empate a los Potros de Hierro y con este resultado el equipo de Miguel Herrera queda matemáticamente eliminado del Apertura 2026 al sumar 14 unidades en 14 jornadas.

Necaxa y Juárez igualan en el Estadio Victoria

Necaxa y Juárez se vieron las caras en el Estadio Victoria en la Jornada 14 del Apertura 2026, un partido de vida o muerte para los Rayos que tras el empate ante los Bravos quedan prácticamente sin posibilidades de pelear un lugar en la Liguilla.

Owen González y Luca Martínez Dupuy fueron los anotadores de los dos tantos del compromiso, mientras que Julián Carranza falló un penalti en el primer tiempo que significaba el segundo tanto del conjunto de Aguascalientes.

El Necaxa tiene 14 puntos y Juárez suma cinco unidades, solo quedan nueve puntos en disputa, así que prácticamente los dos conjuntos ya no tienen posibilidades de meterse a la Fiesta Grande, ya que Puebla es octavo con 20 unidades.

DCO