Monterrey vs Chivas: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX

Monterrey recibe a Chivas en el Estadio BBVA para la Jornada 14.

Chivas quiere mantenerse en el segundo puesto de la tabla general del Apertura 2026, pero tienen que vencer al Monterrey en la Jornada 14 si quieren mantenerse en lo más alto de la clasificación. Por su parte los Rayados no quieren quedarse fuera de la Liguilla por segundo torneo al hilo.

Quedan cuatro compromisos para ambos clubes incluyendo este enfrentamiento y el Rebaño Sagrado podría amarrar su pase a la fiesta grande si logran los tres puntos en este encuentro y después derrotan en casa al Atlante, aunque también debe de esperar los resultados de los demás equipos.

Les dejo más 📸 del viaje 🇲🇨 pic.twitter.com/V5DC5Lgmi9 — CHIVAS (@Chivas) October 24, 2026

¿Dónde ver el Monterrey vs Chivas de la Liga MX?

El partido entre Monterrey vs Chivas, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX , inicia este sábado 24 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Layv Time.

Fecha: sábado 24 de octubre

Hora: 19:00

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Layv Time

Posibles alineaciones del Monterrey vs Chivas