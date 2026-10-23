Futbol Mexicano

Monterrey vs Chivas: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX

Monterrey abre las puertas del Estadio BBVA para recibir a las Chivas en la Jornada 14 del Apertura 2026, un compromiso nostálgico para el Rebaño Sagrado

Monterrey recibe a Chivas en el Estadio BBVA para la Jornada 14.
Monterrey recibe a Chivas en el Estadio BBVA para la Jornada 14. Foto: Especial
Por:
Diego Chávez Ortiz

Chivas quiere mantenerse en el segundo puesto de la tabla general del Apertura 2026, pero tienen que vencer al Monterrey en la Jornada 14 si quieren mantenerse en lo más alto de la clasificación. Por su parte los Rayados no quieren quedarse fuera de la Liguilla por segundo torneo al hilo.

Quedan cuatro compromisos para ambos clubes incluyendo este enfrentamiento y el Rebaño Sagrado podría amarrar su pase a la fiesta grande si logran los tres puntos en este encuentro y después derrotan en casa al Atlante, aunque también debe de esperar los resultados de los demás equipos.

¿Dónde ver el Monterrey vs Chivas de la Liga MX?

El partido entre Monterrey vs Chivas, correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 24 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Layv Time.

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  • Fecha: sábado 24 de octubre
  • Hora: 19:00
  • Estadio: BBVA
  • Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Layv Time

Posibles alineaciones del Monterrey vs Chivas

  • MONTERREY: Esteban Andrada, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga, Óliver Torres, Orbelín Pineda, César Garza, Diego Rossi, Lucas Ocampos y Hugo Cuypers.
  • CHIVAS: Raúl Rangel, Diego Aguirre, Luis Gabriel Rey, Diego Campillo, Richard Ledezma, Fernando González, Jordan Carrillo, Leonel Calderón, Roberto Alvarado, Efraín Juárez y Ricardo Marín.
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