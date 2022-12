En sólo 3 partidos, la FMF ganó 10.5 mdd

Gerardo Martino y su cuerpo técnico llegaron ayer a la Ciudad de México, luego de que la Selección Mexicana fuera eliminada de la Copa del Mundo Qatar 2022, y aunque irse en fase de grupos es un fracaso, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se trajo de tierras árabes una bolsa millonaria, pese a no avanzar a octavos de final.

De acuerdo con diversos medios (nacionales e internacionales), la FIFA reparte entre las 32 selecciones que participan en el Mundial Qatar 2022 una bolsa total de 440 millones de dólares, de los cuales 10. 5 millones le tocaron al tricolor, pues es la parte que le corresponde por haber jugado en la primera ronda.

. Gráfico: La Razón de México

El monto va en aumento conforme las selecciones avancen de etapa de la Copa del Mundo. Mientras más lejos lleguen, más dinero reciben las federaciones y la FMF no llegó a México con las manos vacías. La bolsa que reparte la FIFA aumentó en comparación a otras que se han repartido.

En el Mundial Rusia 2018 se dieron 400 millones de dólares y en Brasil 2014 fueron 358 millones de dólares, siendo la de Qatar 2022 la bolsa más grande distribuida hasta ahora.

Aunque la relación laboral de Gerardo Martino y la Selección Mexicana de futbol terminó al concluir el partido ante Arabia Saudita, el Tata Martino, junto con su cuerpo técnico, arribó a la CDMX entre reclamos e insultos por parte de la afición que lo reconoció en el aeropuerto de la capital del país.

Alfredo Talavera guardó silencio a su llegada. Foto: Cuartoscuro

Los seguidores del combinado azteca quedaron muy molestos con el estratega argentino tras el fracaso de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Qatar 2022, por lo que el Tata fue encarado e insultado por la actuación del tricolor en tierras árabes.

“Nada más viniste a robar Tata, fue lo único que viniste a hacer. El ratero más grande de todos. Te aferraste con Funes Mori (sobre no llevar a Javier Hernández)”, fueron algunos de los comentarios que aficionados de México le hicieron al ahora exentrenador nacional.

. Gráfico: La Razón de México

Gerardo Martino no dijo una sola palabra ante las provocaciones y señalamientos de los que estaba siendo objeto. La afición nacional mezcló las críticas con insultos, ya que se escucha en el video (compartido por el reportero de TUDN Alan Lara) un “chin.. tu madre Tata”.

De las críticas más constantes que recibió el Tata fue la no convocatoria del delantero del Javier Chicharito Hernández, quien quedó fuera desde hace meses de la Selección Mexicana por un tema extracancha, incluso un aficionado insinuó que el mal desempeño del tricolor en el Mundial Qatar 2022 fue por no llevar al goleador del Galaxy de la MLS.

“Da la cara, Tata. Estas son las consecuencias por no llevar a Chicharito”, comentó uno de los seguidores en forma de reclamo. Martino no dijo nada, sin embargo, uno de los integrantes de su cuerpo técnico salió a defenderlo de los comentarios.

Charly Rodríguez tomó un taxi y se fue del aeropuerto. Foto: Cuartoscuro

“Tanto que se te dijo, basura”, “Por no llamar al Chicharo ahí están las consecuencias”, se escucha que comentan aficionados en un video, a lo que Norberto Scoponi responde: “No digas boludeces”, al mismo tiempo que le da golpecitos con la mano abierta a una persona.

El sujeto se sintió agredido y dijo: “Ah, me estás golpeando, vean me está golpeando, graben, me está golpeando”. “Sí, te estoy golpeando”, responde Scoponi, miembro del cuerpo técnico del Tata Martino y añadió: “No te pongas a llorar, pavote”. El video fue originalmente compartido por Gerardo Fabián, reportero de Deportes W Radio.

Sumado al DT y su cuerpo técnico, jugadores como Alfredo Talavera, Kevin Álvarez y Henry Martín llegaron a México para tener unos días de descanso antes de reportar con sus equipos y encarar la pretemporada de la Liga MX, que se reanuda con el Clausura 2023 el próximo 6 de enero.