Alberto El Patrón busca crear una empresa con lo que aprendió en WWE.

Alberto El Patrón es una de las personalidades más reconocidas de la lucha libre alrededor del mundo. La exsuperestrella de la WWE anunció la llegada de la segunda temporada de Nación Lucha Libre y en exclusiva con La Razón, el gladiador detalló lo que tiene preparado para hacer de la suya la mejor empresa de lucha libre en México

El distintivo principal de Nación Lucha Libre es que sólo habrá cuatro títulos; el Campeonato Absoluto Varonil, Absoluto Femenil, De Parejas y Crucero, esto con el fin de darle el reconocimiento merecido a los monarcas y Alberto del Río comentó de dónde salió esta decisión.

“Lo aprendí del señor Vince McMahon, lo aprendí de la WWE, del valor que le dan a su campeón y que el que te den uno de éstos te convierte en la cara de la empresa, pero como empresa eres el encargado de darle el peso al cinturón y que no pese sólo porque le pusiste metal, acero y cuero. Que los aficionados se den cuenta que ser campeón representa algo, porque en todas las empresas de México, en todas, no vale nada”, comenzó explicando Alberto.

En el mismo sentido, el luchador de 45 años de edad aseguró que este modelo no se sigue en el pancracio nacional, pues a los poseedores de los títulos no se les da la misma importancia: “Esto no pasa en México porque es una pachanga en donde no le tienen respeto al cinturón. Es más importante un luchador de la vuelta de la esquina que el mismísimo campeón de su empresa, es un orgullo ganar un cinturón y el que los puedas lucir habla de que trabajas más que los demás”.

La segunda temporada de Nación Lucha Libre contará con 14 episodios, mismos que comienzan a ser grabados el 24 de septiembre en el Gimnasio de la Unidad Cuauhtémoc en Naucalpan, Estado de México, y las funciones serán televisadas a partir de octubre y el originario de San Luis Potosí explicó por qué su producto está pensado para la TV.

“Nación siempre será un producto de televisión, siempre voy a grabar el producto. A raíz del Covid y lo que nos enseñó a todos, es que en la lucha libre puedes grabar este producto y luego venderlo para televisión, además de vender tu talento alrededor del mundo”, dijo y al ser cuestionado si tiene pensado un espacio exclusivo para realizar las grabaciones, comentó: “Sí tenemos pensado (tener un lugar específico para Nación), pero ésa te la platico después porque sino estos chamacos (la competencia) que no saben usar su imaginación me la van a querer robar, pero sí”.

Sobre la competencia a la que se enfrenta, Alberto ha señalado en diversas ocasiones que el estilo de su empresa es muy diferente al de otras marcas, motivo por el cual en su “primera temporada los números nos respaldaron” y, por ende, estuvieron “por encima de las empresas líderes muchísimas semanas”.

El excampeón de la WWE profundizó al comentar que con buena historia y buenas luchas dentro del cuadrilátero “les ganamos a una de las empresas en rating y nos peleamos con la otra tú a tú, y eso que tenían grandes nombres y nosotros jóvenes talentos”.

“Yo no critico lo que hacen en Triple A, porque ése es su estilo de lucha y hay aficionados a los que les gusta ese estilo, al igual el estilo de la Arena México, ése no es mi estilo, no me gusta, no es el producto que yo quiero presentar y hago algo diferente”, prosiguió.

Acerca de cuál es ese estilo que busca en Nación Lucha Libre, el hijo de Dos Caras apuntó: “Será el mismo de la primera temporada. Luchas con lógica, con razón de por qué, no es sólo aventar en una misma función 10 planchas y 250 quebradoras, o como siempre le hacen que ya se metió el luchador técnico con el rudo y sabes que se van a aventar una plancha de la esquina y ya te sabes lo que sigue que es algo ridículo que ni siquiera puedo entender”.