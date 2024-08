Alejandra Orozco, el adiós de una leyenda del deporte mexicano

En París

Emocionada hasta las lágrimas y con un abrazo de su entrenador Iván Bautista, se despidió de los clavados la doble medallista olímpica y abanderada de la delegación mexicana Alejandra Orozco, quien puso fin a una trayectoria de 20 años en París 2024, tras dos metales y cuatro justas olímpicas; periodo en el que fue la atleta mexicana más joven en colgarse una presea.

“La última y nos vamos”, fueron las palabras de la jalisciense, quien a los 15 años se convirtió en la medallista de menos edad, tras ganar plata en Londres 2012, y en Tokio 2020 sumar su segunda presea, la cual fue de bronce, ambas en la plataforma de 10 metros sincronizados femenil.

La despedida de Alejandra Orozco en París implicó cinco clavados individuales en la plataforma del Complejo Acuático de Saint Denis, donde terminó en el octavo sitio con un acumulado de 320.60 puntos, mientras que su compañera Gabriela Agúndez se colocó en la quinta posición con 350.40 unidades en una prueba dominada por las chinas Quan Hongchan, medalla de oro con 425.60 y Chen Yuxi, quien logró la plata con 420.70. La sorpresa de la prueba fue la norcoreana Kim Mi Rae, bronce con 372.10.

Antes de ejecutar su último salto, Alejandra Orozco soltó la respiración y emprendió el vuelo desde la plataforma, y aunque su clavado no fue del todo limpio en la entrada, cuando salió de la alberca se le leyó en los labios “se acabó”, para despedirse con su segundo diploma olímpico al igual que Gaby Agundez, al ubicarse entre las ocho mejores de la categoría de sincronizados y en individual.

Me voy con las manos llenas. Me voy con muchísimo cariño, apoyo, con mucha resiliencia. Superamos muchísimo este ciclo, salimos adelante, vivimos adversidades, no tiré la toalla

Alejandra Orozco, Clavadista

Con sentimientos encontrados, recibió la felicitación y reconocimiento de Marijosé Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, además de ser apoyada en las gradas por sus padres y esposo, quienes viajaron desde Guadalajara a territorio francés para estar con ella en este momento inolvidable.

“Fue un día de muchas emociones, sabía que era una final olímpica, que era una competencia que quería vivir, sentir, disfrutar, darme la oportunidad, cada escalón y clavado hacerlo parte de mi historia, a diferencia de Londres que era una niña no dimensionaba dónde estaba parada, ahora sabía lo que podía pasar, estaba consciente y sintiendo cada momento”, mencionó una emocionada Alejandra Orozco.

Y confesó que en su último clavado “hasta temblaba de saber que era el cierre de muchos años, de un proceso, porque fue difícil estar aquí en París, todo lo que vivimos, era el último clavado del cierre de un ciclo de resiliencia, aprenziaje, mucho carácter, de no tirar la toalla”.

A pesar de no sumar su tercera medalla olímpica aclaró: “me siento tranquila, se que siempre queremos tener el resultado y llevarnos las manos llenas de la medalla, pero no me voy con las manos vacías, sino me llevo a mucha gente, un gran aprendizaje y apoyo”.

Después de dos décadas de ejecutar clavados fue sincera y aseguró que en estos momentos: “el cuerpo me ha cobrado factura, todos los días entrenar ocho horas me han costado lesiones coo la de mi hombro, pero sabía que iba a estar lista, gracias al apoyo de mi equipo médico, de la doctora Andrea Campos y de la fisiatra Mariana, quienes estuvieron dándome terapia día y noche”.

Aunque deja la plataforma, mencionó que quiere ser inspiración para niños y jóvenes “decirles que los sueños se cumplen, que esta niña no se hubiera imaginado hasta dónde iba a llegar, pero con trabajo duro y con mucho aprendizaje en el camino; decirles que habrán momentos buenos y otros no tanto, pero que no quiten el dedo del renglón”.

Además de dos medallas olímpicas, Alejandra Orozco también escribió su nombre con preseas panamericanas, en Copas del Mundo y Series Mundiales, siendo una de las mejores plataformistas de las últimas décadas.

Gráfico

Nadadoras artísticas se mantienen octavas



Después de la rutina técnica y libre, el equipo mexicano de natación artística continúa en el sitio ocho de los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que su tercera aparición con la práctica acrobática será la última oportunidad para remontar lugares en la tabla general.

Solamente 10 equipos del mundo participan en la justa veraniega y México hace su reaparición después de ausentarse del programa olímpico desde Atlanta 1996.

En su segunda coreografía de mariposas monarca, para la rutina libre, no recibieron penalizaciones como en la prueba técnica, pero a pesar de su precisión, no pudieron subir posiciones tras lo reñido de la competencia.

El desempeño de las nadadoras incluyó una dificultad de 69.250 puntos, con 239.4874 unidades en elementos y 107.9000 en Impresión Artística.

El liderato de la clasificación lo mantiene el equipo de China con 712.4455 puntos, seguido por Estados Unidos con 643.0255 y España con 633.6119.

México no competía en natación artística por equipos desde Atlanta 1996.

Nuria Diosdado, la capitana y referente, vive en París 2024 su cuarta cita olímpica, pues ha participado en todas desde la edición de Londres 2012.