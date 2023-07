El piloto mexicano Alejandro Mauro y su navegante el español Diego Sanjuán, terminaron en la tercera posición de la cuarta fecha del FIA NACAM Rally, en la categoría Rally 2, en Quebec, Canadá, y el el joven poblano repitió lugar dentro de la edición No. 45 del Rally BDC.

Alex Mauro, a bordo de un Skoda Fabia Rally 2, estaba en la primera posición de la competencia, pero terminó tercero debido a una penalización de 2 minutos con 20 segundos por llegar tarde a un control a causa de una falla en la bomba de la gasolina.

"Estoy muy contento con el resultado, sé que pudo haber sido mejor, esa penalización de 2 minutos con 20 segundo, por llegar tarde a un control, debido a la falla en la bomba de gasolina fue la que nos relegó de la competencia, en la cual antes de lo sucedido nos encontrábamos en el primer lugar", señaló Mauro.

Alejandro Mauro termina tercero del FIA NACAM Rally en Quebec. Foto: Cortesía

Durante esta competencia el mexicano logró apoderarse de 10 de las 18 etapas con las que contó esta emocionante competencia, además de que luego de este tercer sitio, el volante azteca, se mantiene segundo del campeonato de pilotos dentro del FIA NACAM Rally de manera extraoficial.

“Sin embargo, me voy muy satisfecho por lo conseguido este fin de semana en Canadá, ya que pude darme cuenta de que nos encontramos en un muy buen nivel, y de no haber sufrido esa avería seguramente estaríamos disfrutando de una nueva victoria dentro de la categoría y del FIA NACAM", agregó.

Restando dos fechas para culminar la temporada, Alejandro Mauro tiene una amplia posibilidad de alcanzar el liderato, ya que el siguiente compromiso para el mexicano es en Oaxaca durante el Rally Sierra Juárez a efectuarse el próximo 25 y 26 de Agosto.

“Así mismo, me voy muy sorprendido por lo que viví en este mi primera rally en New Richmond, es un rally muy competitivo, además de muy bonito y bien organizado, así como muy querido por el público, ya que no hubo tramo en donde no hubiera gente, que estuviera apoyándote, hecho que sin duda te brinda un extra con el cual te obligas a dar más de ti, ya que el sentir sus emociones es como si te inyectaran más energía y obligarán a dar más del 100%", aseguró el volante poblano.

Donde ahora tocará el turno para que el mexicano desafié el asfalto Oaxaqueño a bordo una vez más de su Skoda Fabia Rally 2 marcado con el No. 7.

"Quiero dar las gracias al equipo Vp Garage, quien no solo viajó desde México varios kilómetros para llegar aquí, sino que además realizó un excelente trabajo, con el cual pudimos lograr este gran resultado, ya que pese al cansancio y desgaste físico nunca bajó la guardia y siempre me dio un auto muy competitivo", detalló Alex.

“Así mismo, quiero agradecer el apoyo de mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano y primos que viajaron a apoyarme además de estar todo el tiempo a mi lado, compartiéndome su buena energía, la cual sin duda sirvió de mucho para lograr este objetivo", terminó.

