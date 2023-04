Alejandro Mauro, entusiasmado por correr y tener una destacada participación en el Rally de San Luis Potosí

Luego de su tercer lugar en el FIA NACAM RALLY dentro del Rally México 2023, el poblano Alejandro Mauro, piloto del equipo MAPO MOTORSPORT Y VP GARAGE, tiene las emociones a flor de piel de cara a su participación este fin de semana en el el Rally RAC 1000 a celebrarse en San Luis Potosí, primera fecha del Campeonato Mexicano de Rallies (CMR) y segunda del FIA NACAM Rally.

Mauro Sánchez, quien llega procedente de España donde actualmente realiza su preparación, calificó cómo buena su participación en el Rally México, pese a lo que tiene una espina clavada, por lo que una vez más pondrá a flote todos sus conocimientos y luchará tramo a tramo con sus contrincantes en tierras potosinas en busca de mejorar lo logrado hasta el momento.

“Vengo muy entusiasmado para participar en éste rally, esta será la primera vez que me enfrente a las terracerías potosinas, hecho que sin duda me emociona más, ya que esto me obliga a trabajar fuerte y dar lo mejor de mí ya que el objetivo principal para este rally es el de buscar terminar una vez más en los primeros lugares", comentó al respecto Alejandro Mauro.

Para el oriundo de la ciudad de Puebla, este rally significa mucho más, ya que además de lograr obtener un buen resultado espera catapultarse dentro del campeonato en una mejor posición.

“En este rally no solo buscaremos los primeros lugares, si no también poder sumar los puntos necesarios para poder colocarnos en un buen lugar dentro del campeonato, ya que al ser el segundo del año en la categoría NACAM, los puntos obtenidos en el son de suma importancia para el cierre de año", remarcó.

El corredor mexicano será acompañado una vez más por su navegante el español Diego San Juan y participará a bordo de un SKODA Fabia EVO Rally2.

Muere piloto de rallies tras fuerte accidente en prácticas

El mundo del automovilismo recibió una triste noticia este jueves luego de que el irlandés Craig Breen, piloto de rallies, falleció a los 33 años de edad a causa de un accidente que tuvo durante una práctica para el Rally de Croacia.

"Con profunda tristeza Hyundai Motorsport confirma que el piloto Craig Breen perdió la vida hoy en un accidente durante un reconocimiento para el Rally de Croacia", lamentó en un comunicado el equipo de Hyundai, del cual formaba parte.

El también irlandés James Fulton, copiloto de Breen, resultó ileso en el accidente ocurrido en el norte de Croacia, donde del próximo 20 al 23 de abril se llevará a cabo el Rally.

EVG