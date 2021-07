Alexa Moreno, segunda mexicana en llegar a final de salto de caballo

En una jornada para el olvido en general de México en los Juegos Olímpicos, Alexa Moreno dio una muestra más de su calidad y fortaleza al avanzar a la final de salto de caballo en gimnasia aartística, siendo la primera azteca que lo logra desde 2000, y dejando atrás el trago amargo que pasó en Río 2016 tras ser víctima de bullying.

La deportista de 26 años obtuvo una calificación de 14.633 en el clasificatorio individual, subdivisión 5, con lo que finalizó octava (aunque en la final será séptima, por la descalificación de la estadounidense Mykayla Skinnes debido a que no pueden acceder más de dos competidoras por país) y es la segunda azteca en la historia en llegar a una final de salto de caballo después de Denisse López, quien lo consiguió en Sidney 2000.

De esta manera, Moreno Medina superó su desempeño de Río 2016, donde acabó en el puesto 12 en salto de caballo en su primera participación olímpica. Hace cinco años, las cosas no fueron sencillas para la atleta debido a que fue objeto de bullying en las redes sociales de personas que la llenaron de críticas por su peso y complexión.

Desde aquella cita en Brasil, la situación ha sido diferente para Alexa, quien con empeño y dedicación ha puesto en alto el nombre de México, como cuando en 2018 fue la primera connacional en lograr una medalla en un Mundial de gimnasia artística, lo que sucedió gracias a su bronce en el evento celebrado en Doha, Qatar.

. Gráfico: La Razón de México

En lo que no tuvo éxito la bajacaliforniana fue para clasificarse a la final del all around, lo cual no consiguió por algunos errores como una caída en la viga. La ganadora del Premio Nacional del Deporte en la categoría no profesional en 2019 luchará por presea en salto de caballo el próximo domingo 1 de agosto.

Por su parte, Sofía Reinoso es la primera mexicana que avanzó a una semifinal en canotaje slalom luego de terminar en el sitio 23 después de dos carreras, mientras que la selección femenil de softbol registró el primer triunfo de la historia para el país en dicha disciplina en Juegos Olímpicos tras derrotar 5-0 a Italia.

Alemania, el verdugo. En términos generales, los resultados de la jornada del domingo para la delegación mexicana no fueron buenos, comenzando por la derrota del equipo femenil de tiro con arco (Ana Vázquez, Aída Román y Alejandra Valencia) ante las teutonas Michelle Kroppen, Charline Shcwartz y Lisa Unruh en cuartos de final.

En clavados, la dupla compuesta por Dolores Hernández y Carolina Mendoza en sincronizados de 3 metros finalizó en el cuarto peldaño, mientras que la nadadora Melissa Rodríguez terminó en el sexto puesto de su heat clasificatorio, por lo que no podrá disputar una medalla en los 100m pecho.

Kenia Lechuga terminó su labor en el cuarto lugar en los cuartos de final del remo y quedó eliminada, en tanto que Edson Ramírez no accedió a la final de tiro 10m con rifle de aire masculino, tras quedar en el puesto 18 en las clasificaciones. La jinete Martha del Valle terminó la clasificación en el puesto 9, lo que no le fue suficiente para disputar la final por medallas en ecuestre, y el halterista Jonathan Muñoz quedó en segundo lugar del Grupo B, resultado que lo marginó de la posibilidad de alcanzar la final en la categoría de 67 kilogramos.

. Gráfico: La Razón de México

Polémica en redes sociales

Después de que Dolores Hernández y Carolina Mendoza finalizaron cuartas en clavados sincronizados 3 metros, Paola Espinosa, quien no asistió al evento, publicó un tuit en el que dejó entrever que, de haber ido con Melany Hernández, hubieran ganado medalla, lo que fue tomado a mal por otras atletas.