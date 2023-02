El América es único invicto del Clausura 2023

A pesar de que no luce como favorito ni se ha manifestado dentro del campo de juego como sus aficionados y directivos desean, el América puede presumir que después de 9 Jornadas es el único equipo invicto en el Clausura 2023, después de que los Tigres de la UANL perdieran el fin de se- mana pasado ante las Chivas y con ese resultado perdieran su privilegio.

El conjunto dirigido por Fernando Ortiz marcha en quinto lugar con 17 puntos, pero sus errores ante el Atlas lo tienen en esa posición, ya que de haber mantenido la ventaja de 2-0 y sumar los tres puntos por la victoria, lo tendrían en el segundo peldaño, solamente por de- bajo del Monterrey y a dos unidades de alcanzar en la general.

Con estos puntos, las Águilas perdie- ron su pase directo a la Liguilla, si el tor- neo finalizara en estos momentos, y se lo cedió al Rebaño, que tras derrotar a los Tigres se metieron de lleno a la pelea.

El América no se puede confiar y de- jar ir puntos como los del sábado, pues dicho suceso le ha pasado a lo largo del Clausura 2023 y no por seguir como in- victo quiere decir que es uno de los favo- ritos al título, pues hasta este momento los Rayados juegan mejor, Toluca luce más ordenado, Tigres puede despertar en cualquier momento y las Chivas con corazón más que orden están sacando los partidos y con un Pocho Guzmán, encaminado a ser el nuevo ídolo, lucen poderosas ante sus aficionados.

De los nueve encuentros, los de Coa- pa han sacado cuatro victorias y cinco empates, pero con un torneo tan com- petitivo como lo es el mexicano, un error puede causarles una caída importante en la tabla general de la competencia.

“Siempre tengo unos jugadores ex- traordinarios que entienden el mensaje de cómo plantear los partidos.

Ellos lo llevaron al campo de juego. Para corregir, siempre hay que corregir. En la sema- na, al ver los videos que siem- pre analizo, tendré que hacer hincapié en que no vuelva a suceder y seguir insistiendo en lo que uno cree”, dijo el Tano Ortiz al término del par- tido contra el Atlas.

Una de las bajas más sensibles que ha tenido el América, por lesión, fue la de Alejandro Zendejas quien controlaba la banda izquierda y tenía un ida y vuelta constante que metía en aprietos a los ri- vales y ayudaba a Henry Martín a no des- gastarse tanto y tener más empuje hacia al frente para buscar el gol.

“Ale está trabajando muy bien, ha evolucionado muy bien y esperamos el lunes se pueda incorporar a algunos tra- bajos y de a poquito llevarlo al buen mo- mento que estaba viviendo”, reocnoció el timonel de las Águilas.

El próximo partido del América será contra un duro rival, pues recibe en el Azteca al Pachuca; los Tuzos son de los conjuntos que más le cues- tan trabajo a los Millonetas y aunque jueguen en el Azteca, los de la Bella Airosa se crecen y siempre salen por el triunfo y más ahora que están urgidos.