AMLO felicita a ganadores del Maratón de la CDMX 2021

El Presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los ganadores del Maratón de la Ciudad de México, especialmente a los mexicanos Darío Castro Pérez y Eloy Sánchez Vidal.

AMLO destacó que el triunfo de la representación mexicana en esta competencia no se observaba desde hace 12 años.

“Creo que esto no se alcanzaba, no se lograba desde hace como 13 años, del 2009, 12 años que no ganaban mexicanos este maratón, nuestra felicitación, es un hecho muy destacado”.