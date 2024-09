Árbitro confiesa que favoreció a Messi contra México por un insólito regalo y su carrera pago el precio

El exárbitro FIFA, Carlos Chandía, hizo impresionantes declaraciones en el programa chileno ‘ESPN FShow’, sobre una decisión arbitral que tuvo en la Copa América 2007 y que le pudo haber costado la carrera.

Según su propio relato, en una polémica jugada en la semifinal del torneo, en la que Argentina venció a México por 3-0, su criterio arbitral favoreció a Lionel Messi para que el astro argentino pudiera disputar la final contra Brasil, esto a cambio de una camiseta del jugador.

El silbante chileno recordó el momento cuando el rosarino, quien ya estaba amonestado con un cartón amarillo, cometió una infracción que merecía una segunda tarjeta amarilla, lo que habría resultado en su expulsión y, por ende, lo habría dejado fuera de la final.

"Messi de la nada levanta una pelota y la corta con la mano, pero en mitad de cancha. No había ninguna posibilidad de gol del equipo mexicano ni nada por el estilo. Entonces le dije: 'Esta jugada es amarilla, pero te va a costar la remera (camiseta)'", comentó Chandía.

El exárbitro admitió que aunque la infracción merecía sanción, decidió no mostrarle la tarjeta al 18 de la Albiceleste. Según Chandía, el partido ya estaba decidido, con Argentina ganando cómodamente 3-0 y sólo quedaban pocos minutos de juego. .

Mostrarle la amarilla era cortarle la posibilidad de jugar la final de la Copa América. Entonces, al final esa tarjeta amarilla me significó no arbitrar la final en Venezuela Carlos Chandía

Lionel Messi agradeció la decisión arbitral

El exárbitro chileno confesó que Lionel Messi cumplió con la condición pactada tras haberlo favorecido en la semifinal de la Copa América 2007. Según Chandía, luego de no mostrarle la tarjeta amarilla que habría dejado a Messi fuera de la final, el rosarino le entregó la camiseta tal como acordaron.

Durante una entrevista con el programa chileno ‘ESPN FShow’, el árbitro relató cómo fue la entrega del peculiar "pago" por la omisión arbitral. "La camiseta me la fue a dejar al camarín (camerino) después. Incluso, se la quería sacar en la cancha y le dije: ‘No, no, no; llévamela al camarín’. Y llegó con la camiseta al camarín, me la fue a dejar allá", detalló el juez.

Gracias a esta decisión, Messi pudo disputar la final de la Copa América 2007, en la que Argentina se enfrentó a Brasil. Sin embargo, a pesar de la expectativa, la Albiceleste fue derrotada 3-0, lo que frustró las esperanzas de Argentina de coronarse campeona.

