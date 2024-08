Arte con chorizo

La euforia por Prisca Awiti, medallista de plata, está lejos de terminar y siguen saliendo diversas muestras de cariño por parte del público, una de las últimas es un dibujo de la judoca mexicana hecho con chorizo. En redes sociales circula un video de Charly Carpizo, quien en Tik Tok se encuentra como @ofcharly, y quien se dedica a dibujar lo que sus seguidores le pidan con el material que sea y para el retrato le solicitaron que fuera con chorizo. “Dibuja a Prisca con chorizo porque son sus tacos favoritos”, dice el comentario que motivó a Charly Carpizo a tomar el resto. Durante la grabación, que dura 35 segundos, el artista pone manos a la obra.

De serie a la piscina

Casi nadie en el mundo puede presumir ser actor en la popular serie Game of Thrones (Juego de Tronos) y además medallista de oro en los Juegos Olímpicos, pero si te llamas Daniel Wiffen no hay nada que te lo impida, pues en París 2024 se convirtió en campeón olímpico. Daniel Wiffen ganó la presea dorada y rompió el récord en los 800 metros libres, convirtiéndose en el primer nadador varón en conquistar el primer lugar para Irlanda en natación. Por si fuera poco, Wiffen formó parte de Juego de Tronos, considerado una de las mejores series de la historia, y lo hizo en uno de los episodios mejor valorados por expertos y aficionados; La Boda Roja.

De serie a la piscina Foto: AP

Muy guapo, pero en el pasto

Thomas Ceccon, el nadador italiano y campeón olímpico en los Juegos de París 2024, fue captado durmiendo en la calle, fuera de la Villa Olímpica, por lo que generó diversas dudas sobre si habría sido expulsado del recinto para los atletas. Ceccon fue fotografiado en durmiendo en un parque. El atleta de Italia colocó una toalla en el pasto, se quitó los tenis y durmió fuera de la Villa Olímpica, esto debido a que las condiciones en las que se hospedan los deportistas no son las mejores, o eso comentó el nadador. “No hay aire acondicionado en la villa, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mueven por esta razón: no es una excusa, es la realidad que quizá no todos conocen. Estoy decepcionado de no haber llegado a la Final, pero estaba muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde. Normalmente, cuando estoy en casa, siempre duermo por la tarde: aquí me cuesta mucho entre el calor y el ruido”, dijo el italiano.

Muy guapo, pero en el pasto

La leyenda pide un castigo ejemplar

Tras el escándalo de dopaje en el que la natación de China se ha visto implicada, Michael Phelps exigió que se sancione de por vida a cualquier atleta que salga positivo en un control de sustancias prohibidas.

“Si das positivo, nunca se te deberían permitir volver a competir, así de simple.. Creo que es una y ya está”, dijo Michael Phelps ante los cuestionamientos.

La leyenda pide un castigo ejemplar Foto: AP

El rey del rap y de París

Snoop Dogg sale de una elegante camioneta negra, con su séquito a cuestas, mientras una multitud parisina estalla en cánticos de “¡Snoop, Snoop, Snoop!” fuera del set de NBC. Ataviado con un conjunto deportivo hecho a medida con temática del atleta estadounidense Noah Lyles, el artista ultrasuave se desliza entre los fans que lo adoran con cámaras en el Musée de l’Homme. En el interior, su amiga de toda la vida, Martha Stewart, lo recibe con un abrazo. Charlan, brindan con champaña y luego él camina hacia el set para filmar un segmento del domingo por la noche.