Bayer gana por primera vez en 119 años la Bundesliga

Se acabó el nunca para el Leverkusen. Dirigidos por Xabi Alonso, el Bayer Leverkusen ganó su primer título de la Bundesliga, en 119 años de historia, para poner fin al reinado de 11 temporadas del Bayern Múnich como campeón.

Al final la tabla general no estuvo tan cerrada como se imaginaba, el Leverkusen tiene 16 puntos de ventaja sobre el Bayern tras llevar su récord sin perder en Alemania a 43 encuentros en todas las competencias esta temporada.

Florian Wirtz anotó una tripleta y el Leverkusen goleó 5-0 al Werder Bremen en un duelo que terminó con una invasión a la cancha después de que el club ganó su primer título en la liga alemana a falta de cinco jornadas.

“Es indescriptible... No creo que fuera posible o yo personalmente no me lo creo aún”, le dijo Florian Wirtz al socio de transmisión DAZN.

“Necesito un poco de tiempo en el vestuario para realmente aceptar lo que hemos logrado. Pero sí, hasta ahora ha sido lindo festejar afuera con los aficionados y tener una pequeña fiesta en el vestuario”.

Los aficionados irrumpieron la cancha cuando el Leverkusen anotó su cuarto gol a siete minutos del final y los minutos finales se tuvieron que disputar en medio del denso humo rojo después de que los seguidores lanzaron bengalas mientras los jugadores en la banca del Leverkusen aplaudieron y bailaron con las canciones mientras se abrazaban.

El quinto gol a los 90 minutos llevó a que más aficionados se lanzaran a la cancha (por los cientos) y el árbitro puso fin al encuentro en medio de la confusión y festejos. Miles de seguidores saltaron al campo con banderas, bengalas y copias de cartón del trofeo de la Bundesliga.

Victor Boniface calmó los nervios del Leverkusen al abrir el marcador con un penalti antes de que Granit Xhaka disparara de larga distancia para el 2-0 a media hora del final.

El Bremen se dejó caer después de este gol y el suplente Wirtz anotó de forma similar a Granit Xhaka antes de sumar su segundo al 83’ y el tercero al final, la primera tripleta de su carrera.

Leverkusen finalmente logró dejar atrás su reputación de segundón tras quedar cinco veces en el segundo lugar de la liga y una final de la Champions.

Alonso, quien tomó las riendas del equipo cuando el Leverkusen estaba en la zona de descenso en octubre del 2022, reflexionó sobre el fin del Bayern.

“Quizá es saludable para la Bundesliga y el futbol alemán que otro equipo gane”, indicó Alonso, quien levantó tres títulos de liga con el Bayern entre 2015 y 2017.

El Bayer Leverkusen busca una histórica tripleta de títulos. El equipo de Xabi Alonso enfrentará al Kaiserslautern, de la segunda división, en la final de la Copa alemana el 25 de mayo en Berlín y tiene 2-0 de ventaja sobre el West Ham en los cuartos de final de la Liga Europa.

Este título pone los reflectores sobre una ciudad industrial de menos de 170 mil habitantes y que siempre ha sido opacada por sus más famosos vecinos.

“No en Colonia y Düsseldorf, no, estamos en casa aquí”, dice la tercera línea de la canción del club que entonan antes del inicio de los partidos.

El club inició como un equipo de trabajadores de la farmacéutica Bayer hace 120 años y es una excepción a la regla en Alemania, en donde la mayoría de los clubes son controlados por sus miembros bajo la regla de 50+1.

Xabi Alonso es pretendido por varios equipos importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid si sale Carlo Ancelotti.

Chicharito felicita a los nuevos campeones

El exdelantero del Bayer Leverkusen Javier Chicharito Hernández dedicó un mensaje de felicitación al club alemán por su reciente título de la Bundesliga, el primero tras 119 años de historia.

El equipo recién coronado compartió en sus redes sociales un video enviado por el futbolista mexicano, quien expresó su alegría por el logro del conjunto dirigido por Xabi Alonso y ya pronosticó más éxitos para el equipo.

“Quería felicitarlos por este título de Bundesliga, el primero de muchos, estoy completamente seguro, después de un temporadón de todos ustedes. Disfruten mucho al igual que yo lo estoy disfrutando desde acá de Guadalajara”, dijo el atacante azteca.