Box | John Ryder pone fin a sus 14 años de carrera luego de haber sido noqueado por Jaime Munguía

El británico John Ryder puso fin a su carrera en el box una semana después de haber sido noqueado por el mexicano Jaime Munguía, con lo que concluyen 14 años de trayectoria.

Por medio de un comunicado, 'The Gorilla' recordó algunos de los sitios más emblemáticos en los que se subió al ring, resaltando que se siente bendecido por lo que logró como pugilista.

"Con gran pesar he tomado la decisión de colgar los guantes y retirarme del boxeo profesional. He sido absolutamente bendecido por tener la carrera más increíble durante los últimos 14 años. He tenido la suerte de boxear en todas partes, desde el O2 Arena, el T-Mobile [Arena] en [Las] Vegas, el Alexandra Palace, el Manchester Arena hasta Guadalajara en México", se lee en el mensaje de John Ryder.

En el mismo comunicado, el británico reconoció que a pesar de que no conquistó el título mundial, su carrera en el box le dejó momentos más importantes que un cinturón.

"Aunque no logré ganar ese título mundial, logré y experimenté más de lo que jamás podría haber imaginado cuando me puse por primera vez un par de guantes de boxeo. No cambiaría eso por ningún cinturón", ahondó.

El verdugo de John Ryder antes de Jaime Munguía fue el también mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, quien se impuso al británico el 6 de mayo del 2023 en un combate celebrado en el Estadio AKRON.

¿Cómo quedó el récord de John Ryder tras su retiro?

Desde su debut como pugilista profesional el 10 de septiembre del 2010, con una victoria sobre el iraní Ben Deghani, John Ryder disputó 39 peleas de box.

'The Gorilla' salió con los brazos en alto en 32 combates, 18 de los cuales ganó por la vía del nocaut.

John Ryder perdió siete de sus peleas de box a lo largo de su trayectoria, la primera de ellas a manos de su compatriota Billy Joe Saunders el 21 de septiembre del 2013 en la Copper Box Arena de Londres.

Los otros pugilistas que derrotaron a 'The Gorilla' fueron Nick Blackwell, Jack Arnfield, Rocky Fielding y Callum Smith, además de los mexicanos 'Canelo' Álvarez y Jaime Munguía.

EVG