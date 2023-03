Box: Julio César Chávez Jr. le da con todo a su padre y lo exhibe ante el mundo: "no me ha ayudado" (VIDEO)

Las relaciones entre padre e hijo pueden ser complicadas y para muestra la que tienen Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr., quien lanzó una serie de declaraciones que dejan mal parado a la gran gloria del boxeo mexicano.

En días pasados, el "Gran Campeón Mexicano" comentó que la adicción de su hijo es con las pastillas para perder peso, además de asegurar que está en un anexo y no en una clínica de rehabilitación, ya que "no es adicto a las drogas ni al alcohol".

Ahora, Chávez Jr. regresó a los entrenamientos, tal vez para intentar recuperar su carrera dentro del boxeo profesional, recordando que ya fue campeón del mundo. El mayor de la dinastía Chávez se lanzó contra su padre, al asegurar que no lo ha ayudado y ha causado problemas con su pareja.

"Mi papá es una leyenda y es ídolo de todos, pero no por eso tenemos que olvidar que él no sabe de negocios, no sabe hacer negociaciones porque nunca lo ha hecho bien, no sabe dirigir la carrera de un peleador porque nunca lo ha hecho bien. Me ha intentado ayudar, pero no me ha ayudado porque sigo igual y me menosprecia", indicó el Junior.

"Mi papá con sus clínicas se hace fama de las cosas y eso no se vale. Es una leyenda, pero no es un buen negociante y la gente debe de saberlo, él tiene que darme mi espacio, mi privacidad, porque me ha afectado en mi relación con mi mujer. Imagínate que ella vea que mi papá me dice 'pendejo', ella va a decir 'si tu papá te dice así, yo también te digo pendejo'", aseguró Julio César Chávez Jr.

Adrián Marcelo entrena con Julio César Chávez

La rivalidad entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris no deja de crecer, y para muestra el entrenamiento que el polémico comediante hizo con Julio César Chávez, leyenda internacional del boxeo, para noquear el conductor.

Adrián Marcelo y Alfonso de Nigris son dos conductores y creadores de contenido regiomontanos que tienen una gran enemistad en redes sociales. Incluso se ha mencionado que tendrán una pelea y para prepararse el presentador de "Radar con Adrián Marcelo" visitó al "Gran Campeón Mexicano".

"Yo no soy bueno para los golpes la verdad", dijo Adrián Marcelo y Julio César Chávez le contestó: "Te vamos a enseñar". El excampeón de peso ligero, la gran gloria del boxeo mexicano, le enseñó a tirar una combinación de tres golpes, y aseguró que con eso: "No ocupas más para noquear al Poncho".

aar