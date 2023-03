Memes: Diego Dreyfus, el coaching personal de Rafa Puente y sus Pumas; ahora todo tiene sentido (VIDEO)

Rafael Puente sigue sumando derrotas al mando de los Pumas en la Liga MX y la afición universitaria se empieza a cansar del entrenador, quien ya ha recibido consejos del coach personal Diego Dreyfus, quien es señalado por los usuarios de redes sociales como el encargado de destrozar la carrera del Chicharito.

Diego Dreyfus es un ex actor, ingeniero y emprendedor mexicano, que tomó relevancia como coach motivacional y que ahora hasta ha incursionado en el mundo de la comedia haciendo StandUp.

Tras la derrota de los Pumas ante Puebla en Ciudad Universitaria, por la Jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, la afición felina llenó las redes sociales de memes y recordaron cuando Dreyfus y Puente actuaron juntos.

Como se mencionó, Diego Dreyfus es señalado por los usuarios de redes sociales como el encargado de destrozar la carrera del jugador mexicano Javier Hernández, quien actualmente milita en las filas del LA Galaxy de la MLS.

Leyenda de Pumas levanta la mano para reemplazar a Rafa Puente

Una de las grandes leyendas del Club Universidad levantó la mano para tomar las riendas del equipo y reemplazar a Rafa Puente, quien sumó una nueva derrota al mando de los Pumas en la Liga MX.

Se trata del exgoleador argentino Bruno Marioni, quien reconoció que le gustaría tener una segunda etapa en el timón de los auriazules, a los que ya dirigió en el 2019.

"Yo en algún momento tendré la posibilidad, si las cosas se dan de regresar a Pumas, indudablemente me quedó un sabor amargo, el haber estado tan poco tiempo, el tener tan buenos resultados, porque hoy todo se mide por resultados. A mi me toca salir con 53 por ciento de efectividad en los partidos que me toco dirigir, no sé si será ahora, si será después; hoy tengo contrato con Venados", declaró en entrevista con TV Azteca el Barullo, quien actualmente es estratega de Venados en la Liga de Expansión.

