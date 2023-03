VIDEO: Adrián Marcelo confiesa si fue puro show la brutal cachetada que le dio Chessman

Adrián Marcelo, polémico conductor de televisión, sigue dando de qué hablar tras la confrontación que tuvo con el luchador Chessman y aclaró cómo empezó la discusión con el integrante de Lucha Libre AAA, además de confesar si fue todo planeado o no.

En videos que circulan en redes, el comediante regio dijo: "Muchos piensan que este pe** es esas mama** que hacen en las luchas", sin embargo, al parecer no es show, ya que Adrián Marcelo aseguró: "Yo digo hasta las cantidades que gano banda. Creo soy transparente con la audiencia, trato de ser transparente".

El creador de contenido rememoró cómo empezó la discusión con Chessman, quien lo hizo menos."Me dice: '¿Tú quién eres?'. Me empieza a desacreditar", recuerda Adrián Marcelo. "A mí se me ocurre, y tampoco es como para que haya hecho lo que hizo. Le dije: 'Me puse a entrenar lucha, cuídate que en una de esas te doy una desconocida y alv, parece que abrí la caja de pandora", añade el presentador.

Adrián Marcelo quedó molesto y humillado

"Supe que ahí ya había valido ver**, no me acuerdo ni qué me dijo. No sé qué pe**, nomás recuerdo el pinc** ver*** que me metió y ahí están las imágenes, lo que ustedes están viendo es lo que pasó", asevera Marcelo.

El golpe del luchador dejó a Adrián Marcelo con dolor en el cuello y con la zona del impacto enrojecida, situación que dejó muy molesto al conductor de le televisión, quien aseguró sentirse humillado.

"Sí me enojé mucho, me dio coraje. El que te abofeteen es una humillación muy feo y cómo se escuchó, enfrente de tanta gente y que me estuvieran grabando", finaliza el video.

Decir que habrá repercusiones legales es obviar. https://t.co/sPkMvMUSjs — adrián marcelo (@adrianm10) March 5, 2023

