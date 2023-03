VIDEO: Adrián Marcelo habla de más y llena de insultos a Chessman; "eres un mediocre, eres un don nadie, un animal"

La pelea entre Adrián Marcelo y el luchador Chessman está lejos de terminar, pues el creador de contenido subió un video a su cuenta de Instagram en donde lazó muchos insultos y un par de amenazas para el gladiador de Lucha Libre AAA.

El conductor de televisión aseguró que no se va disculpar con el deportista y lo amenazó, diciendo que esta situación "va a ser hasta donde tope carnal" y que no descansará hasta el "punto en el que tengas que retirarte".

"Eres un pu** mediocre, eres un don nadie, eres un we* neandertal, eres un we* abusivo. Yo en ningún momento quise exhibirte, ni siquiera te ofrezco una disculpa si mi pregunta de: '¿te programaron o no?' te ofendió", comienza el video que Adrián Marcelo subió en su perfil de la red social.

El youtuber no paró ahí, ya que siguió con los insultos y amenazas para el luchador que lo golpeó durante un entrevista.

"Eres un animal we*, cuando alguien viene a amplificar tu trabajo, sea quien sea, es un creador que te gusta o no, está amplificando tu trabajo. Va a ser hasta donde tope carnal. Voy a invertir en hacer que te refundan o que te cueste mucho hasta el punto en el que tengas que retirarte", finaliza.

Así fue el golpe de Chessman a Adrián Marcelo

En redes sociales circular un video del polémico momento en el que Chessman le propina un duro golpe a Adrián Marcelo. El hecho ocurrió en el festival World is a Vampire en la Ciudad de México, mientras el luchador era entrevistado por el youtuber.

El impacto recibió dejó muy dolido a Adrián Marcelo, quien se puso en cuclillas y posteriormente tomó un vaso de cerveza para arrojárselo a Chessman.

Decir que habrá repercusiones legales es obviar. https://t.co/sPkMvMUSjs — adrián marcelo (@adrianm10) March 5, 2023

Los ánimos se encendieron mucho entre ambos, por lo cual tuvieron que intervenir luchadores y personal de seguridad con el fin de que la situación empeorara.

La mayoría de los usuarios salió en defensa de Adrián Marcelo y reprobó la actitud de Chessman y le pidieron a Lucha Libre AAA que tome cartas en el asunto.

