Champions League 2024: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos de este miércoles 2 de octubre?

La actividad de la segunda jornada de la nueva Champions League sigue este miércoles 2 de octubre con nueve compromisos, en donde destaca la presencia del Real Madrid, del Bayern Múnich y del Liverpool.

El Madrid es favorito ante el Lille en el primer partido entre ambos en la historia. El cuadro merengue convocó al delantero francés Kylian Mbappé, pero no formaría parte del duelo y vería el duelo desde la banca, aunque no se ha confirmado si jugará o no.

El Liverpool, líder de la Premier League, recibe en su casa al Bologna de Italia, y el primer visitante europeo de Girona en el estadio de Montilivi será Feyenoord, que no contará con el delantero Santiago Giménez, quien salió lesionado en un duelo de la Eredivisie.

Todos los partidos de la segunda jornada de la Champions League Foto: X @ChampionsLeague

Partidos de Champions League del miércoles 2 de octubre

Shakhtar vs Atalanta - 10:45 hrs - Caliente TV

Girona vs Feyenoord - 10:45 hrs - Caliente TV

Aston Villa vs Bayern Múnich - 13:00 hrs - Caliente TV

Benfica vs Atlético de Madrid - 13:00 hrs - Caliente TV

Dinamo Zagreb vs Mónaco - 13:00 hrs - Caliente TV

Lille vs Real Madrid - 13:00 hrs - Caliente TV

Liverpool vs Bologna - 13:00 hrs - Caliente TV

RB Leipzig vs Juventus - 13:00 hrs - Caliente TV

Sturm Graz vs Brujas - 13:00 hrs - Caliente TV

El Aston Villa recibe en Inglaterra al Bayern Munich, un gigante de la era de la Copa de Europa y que sorpresivamente perdió 1-0 en la final de 1982 ante el Villa, por lo que habrá revancha de aquella definición por el título.

El Villa Park albergará su primer partido en la competición desde marzo de 1983, cuando la defensa del título del conjunto inglés terminó en manos de la Juventus.

Ambos comenzaron ganando hace dos semanas. El Villa derrotó 3-0 al Young Boys suizo, mientras que el Bayern le marcó nueve goles al Dínamo de Zagreb para fijar un récord en la era de la Champions League, que abarca 33 temporadas.

Harry Kane anotó cuatro goles en la victoria 9-2 del Bayern y tiene un buen historial de visita al Villa, con cinco goles allí en cinco partidos de la Premier League con Tottenham.

Thibaut Courtois se pierde juego del Madrid en Champions

El arquero Thibaut Courtois se perderá la visita del Real Madrid a Lille en la Champions el miércoles debido a una lesión muscular. Después de someterse a pruebas el lunes, Courtois fue diagnosticado con molestias en el aductor izquierdo.

El portero belga se lastimó en el empate 1-1 en el campo del Atlético de Madrid el domingo por la Liga española. Jugó todo el partido en el estadio Metropolitano.

