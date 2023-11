Champions League: Santiago Giménez da la cara tras su autogol en la eliminación del Feyenoord

Santiago Giménez tuvo una noche complicada en la Champions League, en donde después del partido ante el Atlético de Madrid el delantero mexicano dio la cara tras su autogol que ayudó a la eliminación del Feyenoord de la competencia continental.

"Obviamente con un sabor amargo, creo que es una derrota que nos pega mucho, pensábamos que estábamos para grandes cosas. Obviamente es doloroso quedar fuera, eliminados de la Champions", comentó para TNT Sports luego del partido.

Con esta derrota el cuadro de Países Bajos se deberá conformar con jugar la Europa League, aunque todavía tienen que disputar la última jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Santi Giménez anotó gol en propia puerta en el Feyenoord vs Atlético de Madrid en la Champions League. Foto: X @Feyenoord

"Como digo, solo hay que ver para adelante, tratar de animar a los compañeros y tratar de levantar la cabeza para lo que viene que tampoco la Europa League es algo chico, entonces tenemos que salir con todo porque es una competición importante", agregó.

Santi se tomó un tiempo para agradecer a los aficionados y comentó que jugar en la Champions League es complicado, además que aseguró que se levantará de este autogol y de la eliminación.

“Agradecerles de todo corazón, este fue un sueño para mi y recibir el apoyo de todos creo que es algo que no se puede comparar. Hoy no podemos seguir en la Champions, es difícil competir aquí, pero fue una experiencia muy linda y espero que pueda vivirla muchas veces más y como digo, estuvimos en las buenas, ahora en las malas y en las peores, pero lo más importante no es caer, es levantarse”.

El siguiente duelo de Santi Giménez y el Feyenoord es ante el PSV por la Eredivisie, en donde el club de Eindhoven, en donde juega el Chucky Lozano, es líder absoluto de la liga con 13 victorias seguidas y sin derrotas para un total de 39 unidades.

"El sábado, nos enfrentamos a un gran equipos que es el PSV y tenemos que salir a ganar porque ahí se demuestra el carácter de cada uno de los jugadores que a pesar de la derrota, debemos salir con la cabeza levantada”, comentó el exjugador del Cruz Azul.

Sobre el partido en Estadio De Kuip el delantero de la Selección Mexicana indicó que la defensa del Atlético de Madrid fue muy fuerte, pues no dejaron espacios para que el club neerlandés pudiera lucirse en la ofensiva.

Santiago Giménez durante el juego de pretemporada entre Feyenoord y Benfica. Foto: Twitter del Feyenoord @Feyenoord

“Fue un partido bastante cerrado, ellos cierran muy bien las líneas; por dentro no había ningún espacio. Después, en el segundo tiempo que entró Ayase (Ueda) pudimos compensar porque era una línea de tres muy cerrada con: Giménez, Witsel y Hermoso, entonces era muy complicado, tuve mi chance, me tocó fallar en su momento y me tocó hacer un autogol, tomo responsabilidad, sé que fue un partido complicado en lo personal y para el grupo, pero como lo digo, vamos a tener más partidos de estos y vamos a tener que aprender de ahora para lo que venga después”, explicó.

Sobre jugar con un compañero como referente del ataque dijo: “Si le preguntas a cualquier delantero del mundo te va a decir que siempre es mejor estar acompañado de otro ‘9’, pero cada técnico tiene su sistema, sus razones y hay que respetarlo porque sabemos que es por algo, confiamos en Arne (Slot), sabemos lo que hace y estamos listos para que el que le toque jugar, lo haga de la mejor manera”.

