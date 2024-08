Checo Pérez rompe el silencio: “En Fórmula 1 no hay amigos, solo intereses"

Sergio ‘Checo’ Pérez, el piloto mexicano de Fórmula 1, habló abiertamente sobre las duras realidades de la competición y las recientes especulaciones sobre su futuro en Red Bull. Tras un desempeño irregular en la actual temporada, que lo coloca en el séptimo lugar del campeonato de pilotos, Pérez ha decidió abordar las críticas y rumores que han circulado en los medios de comunicación.

¿Darse por vencido? ¡Jamás!

¿Pelear en cada milímetro de la pista junto al muro? ¡Está en mi ADN!



¡No se pierdan esta historia de circuitos callejeros#ChecoPérez: ¡No te rindas, cabr#n! Ya está disponible en @disneyplusla pic.twitter.com/QRLm7kmnS9 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2024

En una entrevista reciente con Planet F1, Checo se mostró firme ante las críticas que ha recibido debido a su rendimiento en la pista y señaló que el entorno de la F1 es extremadamente competitivo y que, a pesar de los comentarios de los medios, cada piloto debe centrarse en su propio rendimiento.

“Si te fijas, también hay otros pilotos que han tenido una época de malas carreras. No se nota en absoluto. En el caso de Red Bull, los medios y los críticos hablan mucho de ello. Siempre hay oportunidades, ese es el encanto de este deporte, eres tan bueno como tu última carrera. Estoy trabajando duro para volver a encarrilar mi temporada y esa es la máxima prioridad”, comentó.

Checo no se sorprende los que vive en el automovilismo

Además, Pérez Mendoza, quien recientemente renovó con Red Bull hasta 2026, abordó la cuestión de las relaciones personales dentro del paddock de Fórmula 1 y reveló la falta de camaradería en el automovilismo, un deporte donde cada uno está enfocado en sus propios intereses.

“Aquí no hay amigos, lo sabemos desde los karts. Cuando estás compitiendo constantemente tenemos mucho respeto, pero al final, amigos sabemos que no somos, porque cada quien está viendo por sus intereses. Cuando vives en este mundo, las cosas te llegan mucho antes que al mundo en general. Nada te sorprende, sabes lo que está pasando detrás de las cámaras y al final lo único que he aprendido es que absolutamente todo puede pasar”, afirmó.

Autocrítica, clave en la carrera de Checo

Checo Pérez también se mostró autocrítico, afirmando que la reflexión y la constante evolución son esenciales para el éxito en el “Gran Circo”.

“Yo creo que, si no evolucionas día con día y eres una mejor versión de ti cada vez, a pesar del resultado, sea bueno o sea malo, nunca vas a progresar y nunca vas a llegar a niveles muy altos. Creo que la autocrítica y el siempre dar todo de ti para seguir evolucionando, es lo que te va a llevar a niveles muy altos”, aseveró el piloto de 34 años.

El año pasado fue un año difícil para #ChecoPérez sobre todo en el Gran Premio de México. Ha tenido que aprender de sus errores y seguir adelante con su carrera para ser un mejor piloto cada día.🥰



Disfruta de la entrevista completa en YouTube:

📲https://t.co/XTbVTQRmoW pic.twitter.com/ubXzlchA2w — De Estreno (@Deestrenomx) August 4, 2024

Con estas declaraciones, Checo busca no solo responder a las críticas, sino también reafirmar su compromiso con la mejora continua y su enfoque en el rendimiento en pista.