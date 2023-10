Checo Pérez, en el top 5 en primeras pruebas del GP de México

Después de ubicarse en el top 5 en las primeras dos prácticas del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) al culminar tercero y quinto, respectivamente, el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez aseguró que existe el potencial para tener un mejor resultado el sábado en la clasificación.

“Creo que hay potencial, tenemos unos cambios por hacer para mejorar un poco más y estar competitivos para mañana (sábado), los márgenes son muy pequeños, deberíamos estar competitivos”, resaltó Pérez Mendoza ante la prensa.

El corredor de la escudería Red Bull reconoció las dificultades que tuvo en los primeros momentos de la Práctica 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, debido a que la rueda delantera izquierda de su monoplaza ya tenía daños.

“Tuve una muy mala vuelta, en mi primera vuelta tuve bandera amarilla, entonces lo tuve que hacer en mi segunda y la rueda delantera izquierda ya estaba un poco dañada, casi me salgo en la última curva”, profundizó.

. Gráfico: La Razón de México

La gran sorpresa de la primera práctica fue Alex Albon, de Williams, que estuvo intratable. El volante exRed Bull voló por el circuito y terminó solamente detrás de Max Verstappen, quien marcó tiempo de 1:19.718. El actual tricampeón del serial también se llevó el primer lugar en la P2.

Entre los pilotos que tuvieron dificultades estuvo Carlos Sainz (Ferrari), quien perdió la dirección en su monoplaza y tuvo que batallar con el volante para poder llegar a los pits. Las prácticas también son para detectar áreas de oportunidad en los monoplazas.

En la segunda sesión, Checo Pérez llegó a ubicarse hasta la decimosexta posición, pero a falta de más de 20 minutos para que concluyera la misma se ubicó quinto y ya no dejó escapar dicho sitio.

La lluvia en el Hermanos Rodríguez hizo un poco de las suyas con el español Fernando Alonso (Aston Martin), quien apenas se libró de los muros luego de trompear en el sector 2.

Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez, aseguró que al piloto tapatío le quedan 10 años dentro de la máxima categoría del deporte motor.

Dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, Toño Pérez habló sobre el futuro de su hijo en el Gran Circo. En la presente campaña han surgido diversos rumores que ponen a Checo fuera de Red Bull e incluso algunos que lo colocan lejos de la Fórmula 1, pero su padre afirma que al piloto le quedan muchos años dentro de la categoría.

“Tenemos la marca número uno a nivel mundial. Red Bull es el mejor equipo del mundo. No se puede hacer nada más. No hay necesidad de que sea subcampeón para continuar o no. Checo Pérez tiene los próximos 10 años asegurados en la Fórmula 1”, aseguró ante los medios de comunicación.