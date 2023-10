Gran Premio de México 2023: Toño Pérez, papá de Checo, afirma que al piloto le quedan 10 años en Fórmula 1

En el primer día de actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1, Antonio Pérez Garibay, el padre de Checo Pérez, aseguró que al piloto tapatío le quedan 10 años dentro de la máxima categoría del deporte motor, en donde actualmente compite con Red Bull Racing.

Dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez, "Toño" Pérez habló sobre el futuro de su hijo en el Gran Circo. En la presente campaña han surgido diversos rumores que ponen a Checo fuera de Red Bull e incluso algunos que lo colocan lejos de la Fórmula 1, pero su papá afirma que al piloto le quedan muchos años dentro de la categoría.

Checo Pérez, en conferencia de prensa en el Autódromo Hermanos Rodríguez, previo al Gran Premio de México de F1. Foto: Mexsport

“Tenemos la marca número uno a nivel mundial. Red Bull es el mejor equipo del mundo. No se puede hacer nada más. No hay necesidad de que sea subcampeón para continuar o no. Checo Pérez tiene los próximos 10 años asegurados en la Fórmula 1 y vamos a tener un mexicano los próximos 10 años”, aseguró.

Pérez Garibay indicó que no es necesario que Checo termine la campaña como subcampeón del mundial de pilotos de F1. Al GP de México el volante jalisciense llega como segundo en la clasificación, por detrás de Max Verstappen, quien hace unas fechas se coronó por tercera seguida como monarca del Gran Circo.

Checo Pérez supera por el momento al siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quien a bordo de su Mercedes poco a poco y con el paso de las carreras se ha acercado peligrosamente al mexicano, quien en un descuido podría perder el segundo puesto con el británico y caer el tercer peldaño.

Nunca en la historia un piloto mexicano ha terminado subcampeón de la F1, el mejor resultado pertenece al propio Sergio Pérez Mendoza, quien la temporada pasada culminó tercero, superando el sexto lugar que Pedro Rodríguez consiguió en 1967 y 1968.

Checo Pérez en el Gran Premio de México de F1 Foto: X @SChecoPerez

Sobre el ambiente que se vive en el Gran Premio de México, "Toño" Pérez Garibay indicó que la energía que demuestran en el Autódromo Hermanos Rodríguez es maravillosa y la comparó con la que se vive en Austin, Texas, en el GP de Estados Unidos.

"Esa energía de los mexicanos es maravillosa, pero quieres que te diga algo este grito de México de Checo en la Ciudad de México, es maravilloso", empezó. “El grito de Checo y las banderas de México y el grito de México en Austin es de adentro del corazón. Todos nuestros paisanos que no pueden venir a nuestro país y que lo van a ver correr allá ese grito es maravilloso, ese grito es de amor, de entrega. Esto es México”, añadió.

aar