Chiefs vs. Miami, duelo más llamativo de play-in

Con partidos de alarido y resultados sorpresivos terminó la campaña regular de la NFL, con lo que todo quedó definido para los playoffs, que inician el 13 de enero con la ronda de comodines, siendo los Green Bay Packers el equipo que consiguió el último boleto a la siguiente ronda.

Los Cabezas de Queso tenían que llevarse la victoria sí o sí para poder tener un lugar como comodín de la NFC y lo hicieron con su tercera victoria al hilo y décima consecutiva sobre los Chicago Bears, que se van con récord negativo de 7-10.

Con muchos altibajos el mariscal de campo Jordan Love llevó a los Packers a playoffs en su primera campaña como titular y tendrá una prueba complicada, pues se miden ante los Dallas Cowboys, campeones del Este de la Nacional.

El domingo algunos equipos se dieron el lujo de jugar sin sus titulares, pensando ya en la postemporada, como fue el caso de los Cleveland Browns, que sin los estelares Joe Flacco, Myles Garrett, Amari Cooper y Denzel Ward cayeron 31-14 ante los Cincinnati Bengals.

Cleveland se dio el lujo de caer en la última semana de la campaña regular pues ya tenían asegurado un puesto como equipo comodín gracias al quinto lugar de la Conferencia Americana, con lo que jugarán su primera serie de playoffs desde 2020 y la segunda en los últimos 21 años.

De antemano se sabía que los Baltimore Ravens tenían asegurado el primer lugar de la AFC, así como los Kansas City Chiefs el título de la División Oeste. Los que sorprendieron fueron los Jacksonville Jaguars, que tenían en su mano el pase a los playoffs.

Trevor Lawrence no pudo llevar a los Jaguars a su segunda aparición consecutiva a postemporada en calidad de campeones del Sur de la AFC. Necesitaban el triunfo para ser monarcas de su división, pero con la victoria de Pittsburgh ante Ravens quedaron eliminados.

En la Conferencia Nacional los Tampa Bay Buccaneers acapararon por tercer año consecutivo el título de la División Sur tras blanquear a Carolina Panthers, un duelo en donde la franquicia de Florida necesitaba ganar para no quedar eliminado de la postemporada.

Los Panthers terminaron la campaña con 15 derrotas y tan sólo dos partidos ganados. Ambas victorias de Carolina fueron con goles de campo al final del tiempo regular cuando estaban abajo en el marcador.

En la Conferencia Nacional el primer lugar le corresponde a los San Francisco 49ers, que cerraron la temporada con derrota ante Los Angeles Rams. En la misma conferencia el Norte lo comandó Detroit, que vencieron a Vikings que ya estaban eliminados. Por su parte, los Rams tienen un lugar como equipo comodín.

La Semana 18 de la NFL cerró oficialmente con el duelo entre Dolphins y Bills, que definió a Buffalo como campeón de la División Este de la AFC. Miami también aspiraba al título, pero en el cierre del juego dejaron escapar la ventaja y cayeron frente a una gran remontada de Josh Allen y compañía.

Los encuentros quedaron de la siguiente manera: (Conferencia Nacional) Cowboys vs Packers, Lions vs Rams y Buccaneers vs Eagles, 49ers descansa; (Conferencia Americana) Miami vs Chiefs, Bills vs Steelers, Browns vs Texans y descansan los Ravens.