Ante las Chivas, Rayados puede igualar su mejor invicto en 14 años

Los Rayados de Monterrey continúan destacando en el presente semestre, ya que tras haber encarado 12 jornadas del Clausura 2024, el equipo regiomontano se sitúa como líder general con 28 puntos y aún sin haber sufrido alguna derrota.

A falta de cinco encuentros para concluir la fase regular, La Pandilla se encuentra en la posición de romper un récord en el futbol mexicano: el de más partidos invictos en un torneo corto, el cual ha perdurado por más de dos décadas y le pertece a Chivas.

En un inicio de semestre fabuloso, bajo la dirección de Fernando Ortiz, han logrado una racha de más de 15 partidos sin conocer la derrota tanto en la Liga MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Cabe mencionar que próximamente se enfrentarán al Inter Miami, equipo liderado por Lionel Messi, en los cuartos de final de la Concachampions.

No obstante, en lo referente al torneo local, destaca la posibilidad de superar una marca histórica si continúan con su trayectoria positiva.

Tras obtener una victoria reciente de 1-2 sobre el Atlas en el estadio Jalisco, los Rayados han llegado al receso de la Fecha FIFA manteniendo su imbatibilidad en lo que va del Clausura 2024, quedando a tan sólo tres partidos de superar el récord establecido por las Chivas Rayadas de Guadalajara en 2001.

La última ocasión que el Monterrey llegó a los 13 partidos sin perder fue en 2010 cuando eran dirigidos por Víctor Manuel Vucetich y en ese certamen los regiomontanos salieron campeones.

Este fin de semana en el duelo de la J13 ante las Chivas, el Monterrey podría afianzarse y ser el primer calificado de manera directa a la Liguilla, pero necesitaría una serie de combinaciones.

Otro partido atractivo para la siguiente fecha será el duelo entre el Cruz Azul y los Pumas, ya que ambos equipos buscan no seguir perdiendo unidades y así poderse meter de lleno a la siguiente ronda de la competencia.

Rogelio Funes Mori salió del Monterrey y llegó a Pumas en enero pasado como una apuesta de la dirigencia para ayudar al equipo a dar un paso más en la búsqueda de un título que se le ha negado desde hace 13 años.

Hasta ahora, el Mellizo Funes Mori ha quedado a deber por culpa de una lesión. Recientemente reapareció y dice estar listo para ayudar a los universitarios, que el sábado tienen un partido clave ante Cruz Azul por la fecha 13.

Funes Mori, naturalizado de origen argentino quien fue seleccionado en Qatar 2022, apenas ha participado en cuatro partidos del torneo actual, ninguno de ellos completo debido a una lesión en las costillas que sufrió en enero.

“Lo que me pasó fue un accidente delicado, no me lo esperaba, pero ya estoy tranquilo y entrenando normal”, dijo Funes Mori, quien se fue de los Rayados como el goleador histórico y arribó a Pumas como un posible diferenciador para el título.

Pumas, uno de los cuatro equipos más populares en México, no se corona desde el Clausura 2011.

“Uno no se espera estar tanto tiempo parado y no poder entrenar, no poder jugar, es una linda oportunidad de poder volver a jugar a mostrarme que puedo seguir compitiendo y tratar de hacer muchos goles”, añadió.