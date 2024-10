Chivas: Así vivió Fernando Gago sus últimos momentos en México antes de regresar a Argentina (VIDEO)

Luego de se confirmara que Fernando Gago será el nuevo entrenador de Boca Juniors, el estratega que dejó tirado el proyecto con las Chivas fue captado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para viajar a Argentina y unirse a su nuevo club.

La historia de Gago en México llegó a su fin y lo hizo en silencio, pues aunque fue captado por diversos medios, el estratega no quiso hablar y las únicas palabras que pronunció fueron para pedir espacio, ya que no realizaría ningún tipo de declaración sobre su decisión.

En últimas horas se han visibilizado las imágenes de Gago en el aeropuerto tapatío, en donde tomó un vuelo a la Ciudad de México para hacer una pequeña escala antes de salir definitivamente a su país natal, en donde ya lo espera uno de los clubes de futbol más populares del continente.

En silencio y a paso apresurado, Fernando Gago se marchó de suelo mexicano. El técnico argentino había dicho que no tenía acercamientos de Boca Jrs, pero un par de días después del Clásico Tapatío ante el Atlas el cuadro rojiblanco sacó un comunicado en donde daban por terminada la etapa del albiceleste en la institución.

La partida de Gago deja a las Chivas en medio de la incertidumbre, pues por el momento nombraron a un técnico interino y ya hay varios nombres que suenan para tomar de manera definitiva el asiento de DT en el Rebaño.

ADIÓS GAGO👋🛫🇦🇷



Así vivió el técnico argentino sus últimos momentos en el aeropuerto de Guadalajara, junto a su familia pero con la afición haciéndose escuchar pic.twitter.com/7aYZICdGkt — Claro Sports (@ClaroSports) October 13, 2024

Robert Dante Siboldi habla si llegaría a las Chivas

Uno de los nombres que aparecen en la baraja de entrenadores para Chivas es el uruguayo Robert Dante Siboldi, quien toma fuerza para ser el estratega del chiverío y ya habló sobre los rumores que lo ponen en el banquillo del club.

“Para mí sería un gran honor, el poder estar al frente de un proyecto como es Chivas y sabiendo todo lo que es su historia todo lo que representa para el futbol mexicano y para la gente de México, para mí sería un gran honor sin lugar a dudas, yo creo que para cualquier entrenador sería un gran honor y un gran desafío liderar un proyecto así", dijo con ESPN.

Aunque señaló que estar en la órbita de las Chivas es un honor, el exentrenador de Tigres y de Santos dejó en claro que nadie se ha puesto en contacto con él. "Conmigo no se ha comunicado nadie, casi no presto mucha atención a los medios, no sabía que estaba tan solicitado", dijo.

aar