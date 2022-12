Chivas vs Cruz Azul: Dónde y a qué hora ver EN VIVO, Final Copa Sky 2022

Chivas y Cruz Azul se enfrentan en la final de la Copa Sky 2022, torneo de preparación rumbo al Clausura 2023 de la Liga MX. El compromiso se realiza este viernes 30 de diciembre en la cancha del Estadio Akron.

Será la primera final del técnico serbio Veljko Paunović, quien llegó hace unos meses al Rebaño Sagrado para ser el nuevo entrenador del primer equipo tapatío. Por su lado, la Máquina es comandada por Raúl el "Potro" Gutiérrez, quien busca llevar a lo más a los celestes.

¡Gran final... de año! 😅🇲🇨



Nos vemos esta noche en el @EstadioAKRON, que hoy juega el Rebaño 👊

El Chivas vs Cruz Azul, de la final de la Copa Sky, comienza a las 20: 00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás seguir por la señal de Canal 5 y TUDN.

Alexis Vega rechazó jugar en Europa por razones insólitas

Alexis Vega sí tuvo una oferta para ir a jugar a Europa tras la Copa del Mundo Qatar 2022, pero el delantero de las Chivas la rechazó por razones de no creerse y que explicó en una entrevista para TUDN.

El atacante del Rebaño reveló que un club europeo quería tenerlo en sus filas, pero solamente por un periodo de prueba de seis, en el que tras ser evaluado se decidiría en si continuaba o regresaba al futbol mexicano.

"Hay casos en los cuales a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o un año estás de vuelta; con un equipo que estuvimos en pláticas en Europa, me quería llevar, quería que jugara seis meses y si no me iba bien, regresara con otro equipo del futbol mexicano", comenzó diciendo Vega.

Ante esto, el jugador de 25 años de edad aseguró: "No le veo chiste ir a jugar seis meses, con presión porque van a querer que te adaptes de la mejor manera; por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar ese proceso. Mi familia está feliz de que estaremos más tiempo acá".

Más adelante destacó que durante el Mundial había visores de diferentes clubes, pero él estaba enfocado en hacer un buen trabajo para ayudar a la Selección Mexicana, que lamentablemente se quedó en fase de grupos de Qatar 2022.

🔜 Final a la vista 👀

"En la Copa del Mundo había visores de todos los equipos, pero yo fui a hacer mi trabajo, a dar todo para la selección de mi país, no para que los ojos estuvieran en mí, después el sueño está intacto de poder estar en Europa, sale que muchos equipos me pretendían, pero la realidad es que no, sólo pláticas con dos equipos que por ahí preguntan, pero nada concreto", señaló.

Para finalizar, Alexis Vega aseveró estar tranquilo, pese a no conseguir un contrato con un club europeo, pues cree que en un futuro puede salir a Europa y si no pasa está feliz en las Chivas, equipo del cual es el máximo referente.

"Estoy muy tranquilo de que si un equipo me quiere, va a llegar y va a poner el dinero para que yo pueda emigrar a Europa, y si no, como lo dije cuando renové, yo estoy aquí feliz, la gente me quiere mucho, estoy acá en Chivas", concluyó.

