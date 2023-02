La Chofis, con más goles que todos los delanteros de Chivas

El resurgimiento de Javier Eduardo López, mejor conocido como La Chofis, en el Pachuca está dando mucho de qué hablar, pues en un momento en el que las Chivas necesitan a un goleador le vuelve a pasar lo que cada temporada, ya que uno de los futolistas que pertenecía a sus filas brilla fuera de ellas.

La Chofis cumplirá 10 años de debut en los próximos días y el sábado chocará por primera ocasión ante su exequipo, que desde 2020 decidió separarlo del plantel por una conducta disciplinaria, pues acompañó a uno de sus compañeros a una fiesta que al final terminó en un presunto abuso sexual que provocó el adiós de varios jugadores.

“Ya lo comenté en su momento. Yo quise tener una oportunidad, pero no me la quisieron dar. Cuando me hablaron los del Pachuca yo dije que sí. Valoro mucho en quienes confían en mí. Ahora me siento bien, estoy muy motivado”, dijo el canterano de Chivas para el diario mexicano Record.

Javier Eduardo López tiene todo a su favor para demostrarle a las Chivas que se equivocaron al dejarlo fuera, ya que en cinco jornadas lleva cuatro anotaciones, más que todas las de los delanteros del Rebaño, pues el único que ha hecho gol en el campeonato es Alexis Vega (1), pero el mejor jugador de las Chivas se encuentra lesionado y se perderá casi medio campeonato.

. Gráfico: La Razón de México

Un dato más al favor de La Chofis es que solamente tiene un gol menos que las Chivas, pues todo el plantel lleva cinco dianas y no pasa por su mejor momento, ya que, a pesar de que pelea los primeros ocho lugares en sus respectivos encuentros, no ha podido demostrar su poderío.

“Puedo hablar de Chivas porque lo viví, no he estado en muchos clubes. En Chivas no hay mucha confianza como lo hay acá, que el jugador menor tenga confianza con el jugador mayor porque está más experimentado”, añadió en entrevista para TUDN.

La Chofis y sus buenas actuaciones ya suenan para llegar a la Selección Mexicana, pues con el cambio de entrenador ahora todos tienen posiilidades de mostrarse en el campo.

“Yo me siento que puedo estar ahí con las capacidades suficientes, estoy trabajando mucho para eso y lo voy a seguir haciendo mejor. Tengo un sueño muy grande por mí y por mi familia. Sé que haciendo las cosas como las estoy haciendo lo voy a lograr”, añadió el juvenil del Pachuca en otra entrevista con Fox Sports.

Ahora López cuenta los días para enfrentarse a las Chivas y así seguirle ayudando a su equipo a sumar puntos.