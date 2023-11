Ciclista canadiense asegura que gracias a su cuenta de Only Fans pagará su sueño de ir a París 2024

Alexandra Ianculescu, ciclista y patinadora de velocidad rumana que compite para Canadá, optó por tomar una inusual estrategia para asegurar sus gastos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aunque muchos atletas luchan contra obstáculos financieros para asistir a este evento, la canadiense encontró la solución al abrir una cuenta en OnlyFans.

La plataforma conocida por su contenido para adultos, se ha convertido en una fuente de ingresos para la atleta olímpica. En declaraciones con Daily Star, explicó su decisión.

"Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans desde 2021 paga mis cuentas: el dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas", refirió la deportista

La deportista, quien inicialmente se mostró renuente a la idea, ha descubierto que esta decisión no sólo le da estabilidad financiera, sino que también rompe con estigmas y tabúes en el mundo del deporte.

"La gente paga por eso. Me gusta mi cuerpo. Quiero publicarlo de todos modos… Así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura!", expresó Ianculescu sobre su experiencia en la plataforma.

Alexandra Ianculescu revela cómo surgió la idea

Alexandra Ianculescu hizo declaraciones sobre el origen de su incursión en OnlyFans, después de convertirse en noticia por financiar su camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024 a través de la plataforma para adultos y compartió cómo la idea surgió de una sugerencia casual.

Las ganancias no sólo han cubierto sus gastos personales, sino también los costos asociados con su carrera deportiva, incluyendo el alquiler, comestibles, y las necesidades relacionadas con su deporte.

En una entrevista, Ianculescu explicó: "Hice una cuenta de OnlyFans en 2021… ¡Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café!".

La atleta reveló que la idea se originó cuando alguien le propuso la posibilidad de crear un "detrás de escena" de su vida deportiva en la plataforma.

