OnlyFans: Andrés Villarreal, el nuevo deportista mexicano que busca recursos en la plataforma para adultos (Fotos)

Después de que Diego Balleza decidió incursionar en OnlyFans ante la falta de apoyo económico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el también clavadista Andrés Villarreal abrió su cuenta en la plataforma para adultos por el mismo motivo.

El deportista originario de Monterrey, Nuevo León, busca los recursos necesarios de cara a los Juegos Olímpicos del próximo año a celebrarse en París.

Villarreal Tudón, de 26 años de edad, lanzó una promoción del 30 por ciento de descuento para sus nuevos suscriptores en su primera semana en OnlyFans.

Foto: Twitter de Andrés Villarreal

Andrés Villarreal fue uno de los clavadistas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, culminando en el decimosegundo puesto en la final de la plataforma de 10 metros.

Si bien hasta el momento Balleza y Villarreal son los dos atletas mexicanos que buscan generar recursos en OnlyFans, no son los únicos que realizan actividades alternas para suplir el apoyo que dejaron de recibir de Conade.

Las nadadoras artísticas vendieron toallas y trajes de baño, mientras que el clavadista Kevin Berlín se ha enfocado en la venta de café.

Diego Balleza comparte su experiencia en OnlyFans

Diego Balleza, cuarto en saltos sincronizados en plataforma en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, eligió ingresar a OnlyFans, un sitio donde creadores de contenido, muchos de ésos explícito.

“Se me ocurrió abrirlo porque uno siempre busca recursos, yo mantengo mi casa y a mi mamá. Lo tengo desde hace dos meses y medio y ahí puedes subir lo que quieras, es contenido válido”, dijo Balleza en una entrevista con The Associated Press. “Estoy contento, las personas que me han tocado son muy buenas y respetuosas, espero que sigan así”.

Balleza cobra un monto mensual de 14.25 dólares para poder acceder a su contenido, pero ofrece paquetes trimestrales de 40.50 dólares. Hasta el lunes había subido 124 imágenes, 22 videos y tenía más de 11.000 interacciones con sus fans.

