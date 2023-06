Daniella Chávez es una de las modelos más famosas de redes sociales, la chilena es una estrella en OnlyFans, Instagram y Twitter, en donde reveló que un tenista exnúmero 1 del mundo le mandó un audio para pedirle relaciones a cambio de dinero.

"Me trata de prostituta. El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista jaja ¡Pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas", se lee en la cuenta de Twitter de la modelo chilena.

Foto: Instagram de Daniella Chávez

El "Chino" Ríos es Marcelo Gino Ríos Mayorga, tenista retirado que fue el número 1 del ranking de la ATP por seis semanas en 1998, fue el primer tenista iberoamericano en hacerlo. Ahora, el deportista enfrenta una dura polémica tras las acusaciones de Chávez, quien se respaldó con un audio que le mandó el propio "Chino" Ríos.

Fue en su perfil en TikTok en donde Daniella Chávez compartió el audio del extenista. "Yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mier** a Israel a todos los hue***, porque tengo tanta hu** de todos estos sacoh***...Pero tú me das una noche contigo, los dos solos, donde tú quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solo... ¿Te tinca o no? Cuéntame".

@daniellachaveztop M Rios me pide una noche junto a el a cambio de una entrevista! jajaja ♬ sonido original - Daniellachaveztop

En otro mensaje Daniella Chávez aseguró que no quería subir el audio del "Chino" Ríos, sin embargo, la situación la obligó hacerlo, ya que por su trabajo hay personas que creen que la modelo chilena ofrece otro tipos de servicios, pero lo que no saben es que ella prefiere ganar su dinero y ser feliz.

"No quería subir el audio del Chino Ríos, pero de verdad molesta e incómoda que tipos que piensan que por tener dinero pueden tener a la mujer que quieren. Le fue mal al Chino, no soy prostituta y me va muy bien en la vida. No tengo necesidad de acostarme con idiotas por dinero", puso Chávez en otro mensaje.

Daniella Chávez presume nuevo juguetito

La modelo chilena Daniella Chávez y fiel aficionado del América y el Real Madrid es una de las más grandes influencias a nivel mundial y también una de las personalidades más famosas en OnlyFans y todas las páginas privadas.

Daniella Chávez sube constantemente su vida diaria a sus redes sociales sobre todo a su cuenta oficial de Instagram, por lo que sus seguidores no para de ver su contenido.

Daniella Chávez es una famosa modelo de OnlyFans y una gran empresaria. Foto: Instagram / Daniella Chávez

En uno de su más reciente post, Chávez publicó una sesión de fotos a lado de un Ferrari amarillo, del que se supone es su nuevo "juguetito", pues así como es amante de los deportes, también lo es de la velocidad y los grandes autos.

"Cambiaste un Ferrari x un Twingo" y "Hola Bebé qué hace?", son algunas de las frases que publicó la modelo de OnlyFans en su Instagram.

Daniella Chávez siempre se ha declarado fanática del América y en diversas ocasiones resalta que es el mejor equipo de México y cuando visita el país no pierde oportunidad para ir al Estadio Azteca o simplemente si es necesario le envía aliento desde sus redes sociales, posando con diminuta ropa y una playera azulcrema.

Daniella Chávez es una famosa modelo de OnlyFans y una gran empresaria. Foto: Instagram / Daniella Chávez

aar