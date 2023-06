Conoce a Tiffany Stratton, la hermosa luchadora que será la nueva estrella de WWE y enamora con sus espectaculares movimientos

Una nueva estrella se está forjando en la WWE. Se trata de Tiffany Stratton, quien en el evento NXT Battleground se convirtió con 24 años en la nueva campeona de la marca de desarrollo de la compañía, además de ser una de las favoritas de los fans por sus espectaculares movimientos.

Tiffany Stratton es una luchadora emocionante en el ring, vuela sobre el ensogado y saca suspiros a los más exigentes aficionados de la lucha libre, pero no es la única forma en la que la gladiadora deja sin aliento a los fans.

Tiffany Stratton es una hermosa luchadora, de las nuevas estrellas de WWE Foto: Instagram de Tiffany Stratton

En Instagram Stratton cuenta con 207 mil seguidores, quienes disfrutan de sus 338 publicaciones en donde comparte fotos de su hermosura y de sus actuaciones en el ring de la WWE, aunque todavía no está en el roster principal.

Originaria de Minnesota, Stratton poco a poco se ha hecho de un nombre en la compañía, lo que le ha traído confianza que en el inicio de su carrera no tenía.

"En los primeros meses de mi carrera, no tenía la confianza que tengo ahora. Con esos encuentros, con las promos que he hecho, sé quién soy, y sí, diría que mi confianza definitivamente está por las nubes ahora, aunque sabía que iba a ser una estrella desde los 12 años", dijo la luchadora en una entrevista para The Bump.

Como una estrella en ascenso es normal que Stratton mire a luchadoras consagradas como modelos a seguir, una de ellas es Charlotte Flair, quien es 15 veces campeona femenil de WWE y es hija del luchador Ric Flair, una de las grandes leyendas en la historia del deporte.

“Bueno, obviamente la mismísima reina, Charlotte Flair me inspiró para convertirme en luchadora. Una noche estaba cambiando de canal y la vi en la pantalla. Creo que era un SmackDown cualquiera y la vi. Era rubia, estaba muy buena y pensé: 'Yo podría hacer eso'", comienza.

"Así que inmediatamente envié mi solicitud a la página web de WWE, y nunca me contestaron. Así que lo envié de nuevo, y otra vez, y otra vez. Seguía sin tener noticias. Así que lo que hice fue encontrar una conexión", dijo la monarca de NXT.

Tiffany Stratton sabe que como reina de NXT muchas luchadoras buscarán su cetro de campeona. "Tengo todo lo que todo el vestuario quiere, incluido el título. Por supuesto que van a estar celosas. Por supuesto que van a intentar sabotear mi Tiffybration. Debería haberlo visto venir, para ser honesta".

