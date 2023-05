WWE | VIDEO: Bad Bunny sufre una terrible caída desde casi 5 metros y causa conmoción al no poderse mover

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volvió con creces a la WWE y demostró que sí tiene calidad arriba del ring, donde protagonizó una espectacular lucha contra Damian Priest, a quien venció en el marco del WWE Backlash, evento celebrado en su país natal.

San Benito sorprendió desde el inicio a Priest con un Michinoku Driver perfecto, lo que prendió a rival, quien en ese momento comenzó su castigo sobre el astro musical.

El peor momento de la lucha para Bad Bunny fue cuando Priest subió a unas cajas y lo lanzó desde una altura de 5 metros para romper una mesa.

Tras regresar al ring, el boricua aprovechó una distracción de Priest para agredirlo con un palo de kendo, una silla de acero y una cadena.

Inmediatamente después legaron Finn Bálor y Dominick Mysterio, compañeros de Priest, para arremeter contra Bd Bunny, a quien ayudaron Rey Mysterio, Salvio Vega, The LWO y Carlito.

Fue entonces que el cantante puertorriqueño aprovecho este momento de desconcierto para doblegar a Priest con su característico Bunny Destroyer.

Finn Balor comparte foto de su herida

Wrestlemania 39 fue un tremendo evento, que dejó grandes recuerdos para todos los aficionados de la WWE y que sigue arrojando a la luz el recuento de los daños en los protagonistas, uno de ellos Finn Balor, quien terminó con una tremenda lesión en el cráneo.

Finn Balor se enfrentó al ganador Edge en una lucha de Hell in a Cell, que fue uno de los eventos estelares que Wrestlemania 39 tuvo. The Rated R Superstar y The Demon entregaron un gran espectáculo, lleno de violencia, pues todas las artimañas estaban permitidas.

