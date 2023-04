WWE: Finn Balor comparte impactante FOTO sobre la herida en su cabeza; ¡14 puntadas! (imágenes sensibles)

Wrestlemania 39 fue un tremendo evento, que dejó grandes recuerdos para todos los aficionados de la WWE y que sigue arrojando a la luz el recuento de los daños en los protagonistas, uno de ellos Finn Balor, quien terminó con una tremenda lesión en el cráneo.

Finn Balor se enfrentó al ganador Edge en una lucha de Hell in a Cell, que fue uno de los eventos estelares que Wrestlemania 39 tuvo. The Rated R Superstar y The Demon entregaron un gran espectáculo, lleno de violencia, pues todas las artimañas estaban permitidas.

Finn Balor se enfrentó al ganador Edge en una lucha de Hell in a Cell Foto: Instagram de Finn Balor

En la jaula ambos gladiadores se golpearon con sillas, escaleras, palos kendo y más, lo que los dejó visiblemente heridos. Sin embargo, Finn Balor se llevó la peor parte, pues horas después de la lucha compartió una foto de su lesión en la cabeza.

El irlandés de 41 años de edad subió a su cuenta de Instagram la foto de su cráneo con el mensaje: "Grapas y de vuelta a la normalidad".

Damian Priest ataca a Bad Bunny en WWE

Luego de lo ocurrido en Wrestlemania 39, donde Rey Mysterio venció a su hijo Dominik gracias la ayuda de Bad Bunny, el cantante puertorriqueño fue brutalmente golpeado por una estrella de la WWE, que es compañero del descendiente del volador mexicano.

Dominik Mysterio confrontó al Conejo Malo para saldar las deudas de Wrestlemania, sin embargo, no contaba con que el artista latinoamericano le contestaría con un par de golpes.

Damian Priest atacó a Bad Bunny y lo golpeó debajo del ring durante unos instantes, hasta que lo llevó a la mesa de transmisiones y le aplicó una garra ante la sorpresa de los comentaristas. Pero seguro esta rivalidad solo comienza.

