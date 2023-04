WWE: Rey Mysterio y su emotiva inducción al Salón de la Fama (VIDEO)

Rey Mysterio escribió un capítulo dorado en su carrera este viernes al convertirse en el cuarto luchador mexicano en entrar al Salón de la Fama de la WWE.

El también luchador Konnan, amigo muy cercano de Rey Mysterio, lo acompañó en este momento tan importante, durante la ceremonia que se llevó a cabo durante SmackDown.

"En un negocio lleno de culturistas, yo iba a colocar a Rey. La primera parada, Hollywood. Y hasta me preguntaban si sabía inglés. Mis dos primeros prospectos fueron Rey Mysterio y Psicosis. El resto es historia", mencionó Konnan al momento de presentar al experimentado esteta, quien llegó a la WWE en el 2002.

"En WWE agradezco a Batista, Undertaker, Edge, JBL (dice que le retiré dos veces, yo pensaba que solo una), Kurt Angle, Randy Orton, John Cena y, por supuesto, Eddie Guerrero", dijo por su parte Rey Mysterio.

De esta manera, el experimentado gladiador de 48 años de edad se unió a Eddie Guerrero, Mil Máscaras y El Santo, los otros mexicanos que han ingresado al Salón de la Fama de WWE

Rey Mysterio enfrentará a su hijo en Wrestlemania 39

Lo que muchos aficionados de la WWE esperaban por fin se hizo oficial. Rey Mysterio confirmó que enfrentará a su hijo Dominik en Wrestlemania 39.

En las últimas semanas han sido constantes las faltas de respeto de The Judgemen Day hacia su padre, quien decidió chocar ante su vástago luego de que éste último encaró a su hermana y a su mamá.

"Tú me has obligado a esto. Me has obligado a golpearte. No vas a faltarle el respeto a tu madre. Esa es mi esposa. ¿Quieres una lucha en WrestleMania? La tienes. Te veo en WrestleMania, hijo", dijo Rey Mysterio con micrófono en mano en el Friday Night SmackDown.

EVG