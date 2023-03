WWE: ¡Oficial! Rey Mysterio RETA a su hijo Dominik; "Te veo en WrestleMania" (VIDEO)

Lo que muchos aficionados de la WWE esperaban por fin se hizo oficial. Rey Mysterio confirmó que enfrentará a su hijo Dominik la próxima semana en Wrestlemania 39.

En las últimas semanas han sido constantes las faltas de respeto de The Judgemen Day hacia su padre, quien decidió chocar ante su vástago luego de que éste último encaró a su hermana y a su mamá.

"Tú me has obligado a esto. Me has obligado a golpearte. No vas a faltarle el respeto a tu madre. Esa es mi esposa. ¿Quieres una lucha en WrestleMania? La tienes. Te veo en WrestleMania, hijo", dijo Rey Mysterio con micrófono en mano en el Friday Night SmackDown.

La WrestleMania 39 se llevará a cabo los próximos 1 y 2 de abril en el SoFi Stadium Inglewood, California.

Un día antes del esperado evento, Rey Mysterio será exaltado al Salón de la Fama de la WWE por su mejor amigo, Konnan, en lo que será un momento muy especial en su carrera,

Luchadora de WWE revela enfermedad que la alejó del ring

Alexa Bliss, excampeona femenil de WWE, dio a conocer en sus redes sociales que tuvo que someterse a un proceso médico debido a que se le diagnosticó cáncer de piel, enfermedad que comenzó con una mancha en el rostro.

"Había una mancha en mi cara, sí, que había empeorado. Así que fui a hacerme una biopsia. Era carcinoma de células basales. Durante mi procedimiento, el doctor también encontró otras células escamosas. Fue un procedimiento rápido y fácil. Me alegro de que siempre me revisen la piel", le respondió a uno de sus seguidores.

Fue así como la estrella de la WWE puso fin a los rumores que indicaban que en las últimas semanas se encontraba ausente porque estaba tomándose un descanso.

EVG