Futbol Mexicano

Selección Mexicana: Diego Cocca rompe el silencio y confiesa la verdadera razón de su salida; "En tres meses no se podía hacer nada" Diego Cocca habló de las razones que lo dejaron fuera de la Selección Mexicana, mencionó que en tres meses no se podía hacer mucho, además que no hubo paciencia